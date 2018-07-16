FORD MUSTANG V8 5.0L 半世紀血脈傳承 狂放不羈

FORD MUSTANG GT Premium配備多項主動式安全科技，包含首次導入台灣的Pre-Collision Assist前向碰撞預警輔助煞停系統，以及ACC主動式定速巡航系統、LKA車道偏移輔助系統、LDW車道偏移警示系統、FCW前方碰撞預警系統等，售價243.9萬元。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
FORD MUSTANG進行「前輪暖胎鎖」功能時，會造成濃厚的白煙與嗆鼻的氣味，有如即將衝出起跑線的賽馬。（FORD提供）

一個半月前才試駕過2.3L EcoBoost版的FORD MUSTANG，這次換上原汁原味的V8 5.0L版，發動引擎就能立刻感受到這龐大肺活量的野馬已蓄勢待發。

FORD MUSTANG V8 5.0L版擁有450hp/54kgm最大動力，官方數據0-100km/h的加速只要4.3秒，雖然和M5的性能數據差別頗大（500hp/750Nm、0-100km/h 3.4秒）。但它仍有另一面的粗獷，就是提供車主極為戲劇效果，但也有實際作用的「前輪暖胎鎖」功能，換成白話文就是燒胎。

燒胎的方式就是先鎖定前輪讓車子保持不動，然後驅動後方輪胎不斷旋轉，輪胎磨擦路面產生高溫後，抓地力也跟著變強，這是在賽道或是表演時的功能，一般人要操作其實很不容易，但MUSTANG在行車模式中提供了這個選項，讓車主可以更簡單的操作。

首先進入跑道模式，選擇暖胎前輪鎖，系統會要求駕駛用力踩踏煞車踏板，同時會即時偵測力道是否足夠，一旦系統認為踩足了就會進入下一步，並提供長達15秒的暖胎時間，這時左腳踩的煞車不放、右腳踏下油門，後輪就會隨著引擎急拉起的轉速快轉，磨熱的輪胎發出白煙，整個過程「聲勢驚人」。

(中國時報)

馴馬記

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。