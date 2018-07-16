FORD MUSTANG V8 5.0L 半世紀血脈傳承 狂放不羈

2018年07月16日 04:10 中國時報 陳大任 報導

FORD MUSTANG進行「前輪暖胎鎖」功能時，會造成濃厚的白煙與嗆鼻的氣味，有如即將衝出起跑線的賽馬。（FORD提供）

一個半月前才試駕過2.3L EcoBoost版的FORD MUSTANG，這次換上原汁原味的V8 5.0L版，發動引擎就能立刻感受到這龐大肺活量的野馬已蓄勢待發。

FORD MUSTANG V8 5.0L版擁有450hp/54kgm最大動力，官方數據0-100km/h的加速只要4.3秒，雖然和M5的性能數據差別頗大（500hp/750Nm、0-100km/h 3.4秒）。但它仍有另一面的粗獷，就是提供車主極為戲劇效果，但也有實際作用的「前輪暖胎鎖」功能，換成白話文就是燒胎。

燒胎的方式就是先鎖定前輪讓車子保持不動，然後驅動後方輪胎不斷旋轉，輪胎磨擦路面產生高溫後，抓地力也跟著變強，這是在賽道或是表演時的功能，一般人要操作其實很不容易，但MUSTANG在行車模式中提供了這個選項，讓車主可以更簡單的操作。

首先進入跑道模式，選擇暖胎前輪鎖，系統會要求駕駛用力踩踏煞車踏板，同時會即時偵測力道是否足夠，一旦系統認為踩足了就會進入下一步，並提供長達15秒的暖胎時間，這時左腳踩的煞車不放、右腳踏下油門，後輪就會隨著引擎急拉起的轉速快轉，磨熱的輪胎發出白煙，整個過程「聲勢驚人」。

(中國時報)