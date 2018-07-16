2018年07月16日 04:10 中國時報 郭強生

他在班上一直是最小的，別人十八歲都快靠了岸，就他一個人還在慢慢划他的十七歲。

不只這些，名字裡帶個「小」字，小霖小霖，班上的人都這樣叫他，旁人還以為這是個外號，聽著就像是小一輩的人物。

他一直沒多大改變，身高一七○，近視三百五。晃晃蕩蕩了兩年，依舊不老。他喜歡夏天，一到了夏天，自己都覺得自己是個人物了。也許是一個人實在太寂寞，東走走西看看，總想是一覺起來，什麼什麼都不一樣了吧？！他在那時候就差去追太陽那般瘋狂了，到處的闖。合唱團都在炎炎午後和知了一塊兒唱：「千山萬水，萬水千山……」他記得每次唱到這兒就斷了，他們的音樂老師就要示範一次。她說她不是主修聲樂的，可是她也捧著心唱，唱得他後來就在合唱團散後的音樂教室裡獨自也唱，還被老師聽到過一次。那老師愛繫蝴蝶結，頭上是領上也是，鞋上也停了兩隻，她只笑笑沒怎麼下評。後來他不去聽了，因為總是那兩首歌，他以為自己唱得已夠好。他真喜歡音樂，就同自己從不認得五線譜一樣，從也沒人知道。

同學們還是一樣的，「靜者恆靜，動者恆動」。他們偶爾會談起聯考，只有他們幾個在說，真正一旁看書的沒人理他們。他說他要考新聞系，沒有人反駁他；家裡沒人催他讀書，學校裡也沒有，就這樣貪玩了起來。直到柳宗坐到他後面，他才覺得不好意思。柳宗英數很好，不怎麼愛講話，可是和他也聊，同班一年多，他倆還第一次那麼有話說。他覺得柳宗人不錯。羨慕他生活得很有規律，還會教他數學，也喜歡穿黃色的襯衫。

班上的事情很少驚動過他，難得那年暑假，他怎麼那麼主動報了名參加班上的露營──還歡迎攜伴參加哩。大家告訴大家：石小霖也要去，結果柳宗也跟著報名。那次露營空前爆滿。他每次郊遊都找不到可玩的，無聊得很；有水就一個人打水漂兒，有樹就一個人爬上去，對著天空唱歌。唱的還是那兩首，奇怪的是唱到「千山萬水，萬水千山」，他也會停下來，後來根本就忘了後段怎麼唱。就這個樣子，他自己都不知道怎麼會惹來旁人打聽自己：「有個坐在樹上，很性格的男生是誰？」同學聽了都笑，衝著那些傻女生直說：「就是我啊，就是我啊！」儘管這樣，還是有人電話打到家裡來。洩漏他家電話號碼的傢伙後來自了首，他反倒不在意了。

在校園裡，見了自己同學雙雙對對，他異常豁達地過去搭訕閒扯，第二天，人家就會告訴他，有人說他很有氣質。那一陣子，是他最瘦的時候，趁洗澡時候照照鏡子，湊近了端詳自己，果然發現，自己有著兩片希臘雕像式的薄唇，下巴上還有條小溝，臉頰像是削尖的拋物線。後來，他就一直沒能維持那時的體重，小溝溝也沒了。

他一直到了高中，才和女生斷了關係，從小都是男女合班上來的。一個小學女生，和他斷斷續續地，等她上了高中，也是瘋得忘了他。他對這些女孩子很灰心。有時會有同學從郊遊回來後告訴他：「昨天有個女孩說認識你！」他才知道，他那個舊的女朋友，現在花得不成樣子。「啊！你說她呀？醜死了，從來沒有好看過。……也許她去美容過？以前都是她打電話來，我不敢碰。」他這樣子回答，對方聽了當他是玩笑，他不再多說。一個電話打一個多小時的日子是童年，他不急，從此就不再為這個急過。

原來他們紮營的地點在河床邊，石堆磊磊。一路沿著河走來，河水嘩嘩沖著兩岸，就和一行中的女孩子們一樣嘈。大家一個石頭跳著一個石頭，他邊跨邊望腳下的水流中，細悠悠的草髮浮游。原來是女孩子們膽小沒了聲音，才顯得這處的深靜。

當晚安排妥貼，也沒什麼吃的，大夥兒興奮得沒胃口，胡亂遞了幾個麵包咬幾口。班上的人還很顧著他，直問他：「餓不餓？」被別的女生們聽到，全掩著嘴笑。柳宗根本沒吃，一個人坐在一邊喝汽水，他想起來回頭去看他，對方朝他搖搖易開罐空殼，旁邊還坐著一個人。人家說那是他姊姊，在讀五專。

第一天見面，彼此沒什麼話題，早早就入了帳。他們一班的班長、副班長和風紀全和他在一塊兒，旁邊睡的是柳宗。聽了幾個葷笑話後，慢慢聲音消了下去，就剩他一個人愕坐在那兒。屁股下是沒剷乾淨的碎石，靜聽帳外的動靜，很怕一個夜就這樣襲了下來。猛地帳篷被人拉開，伸進一個頭：「我弟弟睡啦？」他看清楚是柳宗的姊姊，不好責怪人家怎麼這樣莽撞，只好拍拍枕在他腿上的柳宗，看見他睡得熟甜。

「別叫他，沒事！」女孩的頭髮燙過，一張臉像是在帳口的一輪月光，柔柔淡淡的。幾秒的空白，黑夜又溜進帳裡。「想不想出去走走？」

和柳瓏沿著河岸走去，西方風聲吹來，都是颯颯的感覺，星星則已經是翻覆在一大片海裡了，忽浮忽沉。柳瓏想再往下游走，他住了腳。有一點怕，因為遠處像是黝黑的一個大洞。

挨著大石頭坐上去，任憑河水嘩嘩奔流在自己腳下。柳瓏和他聊柳宗，說著，說著，竟加一句：「你們倆很像，哈！」她指的是什麼呢？柳瓏說她會看手相，正正經經地便叫他伸出手來。其實根本是胡扯，他煩了說睏，正要跳下石頭，好像被人拉了一下沒拉住。他站在石頭下往上看，柳瓏一雙眼晶晶地在夜裡閃。他一路向營地趕，什麼都不想。他還是怕夜！他知道，他怕夜會那樣就襲了下來。（待續）

(中國時報)