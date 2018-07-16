2018年07月16日 04:10 中國時報 高靜芬

世界上的美好邂逅，木瓜與牛奶的相遇絕對能算上一筆。而這兩者相遇時所勾動的天雷地火，若能發生在酷熱到令人汗流浹背，以致需要一杯美味營養又解渴的飲品來為身體補充元氣的夏日時，那就再好不過了。

那天，氣溫飆至攝氏三十七度的初夏上午，收到朋友為了幫忙農友消化盛產的木瓜，以宅急便快遞來一箱網室木瓜時，心想：這箱木瓜來得真是時候啊－－我的「木瓜牛奶之夏」就此宣告正式展開了。

拆箱一看，裡頭用報紙包著的十一顆台農二號木瓜，顆顆體態豐厚飽滿、色澤鮮活明亮，確是美人胚子；雖略帶羞澀尚未完熟，表皮仍泛著黃帶著綠，但經時間醞釀後，必然風韻十足，色香味型皆美。

三、四天後，摸摸蒂頭，其中一顆已軟，蒂頭軟了便是賞味期，就拿它開刀吧。一刀剖開，橙紅的果肉厚達二點五公分，去籽削皮切塊，單吃細緻爽口，香甜芬芳；與全脂牛奶攪打成木瓜牛奶，喝來濃馥滑順，滋味勝卻人間無數。

是的，木瓜牛奶的滋味絕美。多年前聽過心理學家吳靜吉講創意，他一開場就讚賞木瓜牛奶是成功的創意，再據以破題：「所謂創意，就是將兩個完全不相干的東西結合在一起，使之成為美好的事物。」究竟誰是這個創意的「始作俑者」呢？維基百科提到了一個人－－當年在台中市中華路夜市賣飲料的陳宏宗先生，若真是這位仁兄，那麼我想向他立正敬禮。

美好必須進入日常。夏日乃至秋日，我常自製木瓜牛奶，製法超簡單：不必加冰水，不必加砂糖，只要將軟熟甜美的果肉切塊放進果汁機，再從冰箱取出全脂牛奶倒入至稍稍淹過果肉，啟動開關快速攪打後，立刻倒進馬克杯，舉杯仰首一氣呵成咕嚕咕嚕飲盡，心涼脾透開呀。陽光斜映廚房的夏日早晨，利用平底鍋煎製一個帕尼尼，再打一杯木瓜牛奶，吃下這樣的早餐，我可以撐很久都不會餓。

木瓜牛奶確實營養無比。源自墨西哥的木瓜，於十七世紀傳入中國，由於富含接近人體蛋白的十七種胺基酸以及各種維他命、酵素等，有「百益之果」、「水果之皇」、「萬壽瓜」之稱，為「嶺南四大名果」（另為鳳梨、香蕉、荔枝）、「熱帶三大草本果樹」（另為鳳梨、香蕉）之首。占台灣木瓜市場九成的台農二號，則由「鳳山熱帶園藝試驗分所」的王德男先生在一九七一年以夏威夷的日陞品系與泰國種雜交育成。

萬物靜觀皆自得，每回喝木瓜牛奶，我總是能提醒自己些什麼，比如說，把握當下。木瓜牛奶打好之後，得趕緊喝掉，否則木瓜酵素一旦分解了蛋白質，苦味便生。因此喝時，我全心全意全神貫注在當下，不牽掛過去，也不擔心未來，人生亦當如是。

比如，分享。詩經《木瓜》：「投我以木瓜，報之以瓊琚。匪報也，永以為好也。」好東西要與好朋友分享，有形無形皆可分享，唯有分享，人與人之間才有溫暖。

比如，簡單就是美。僅僅只要木瓜與牛奶就能激盪出美味，美好的人生亦毋須複雜，「如果你有了自由、書本、花、月光，那你還有什麼好不開心的？」英國劇作家王爾德說。

拜天候之賜，今夏的木瓜物美價廉，何不打杯木瓜牛奶來喝？

(中國時報)