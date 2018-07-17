本報民調 8成反廢死！8成6促盡速執行死刑

2018年07月17日 04:10 中國時報 蕭承訓 、 陳志賢 、 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

本報民調 8成反廢死

新閣員昨上任，前法務部長邱太三疑因不執行死刑恐衝擊年底民進黨選情去職，根據本報最新民調，高達8成民眾不贊成廢除死刑，8成6更要求法務部應盡速執行死刑。執行死刑勢必成為新任法務部長蔡清祥，難以逃避的課題。

新法務部長稱無宗教信仰

此外，精障者殺人因兩公約或刑法第19條成為「免死金牌」，殺害小燈泡的凶手王景玉，在被判處無期徒刑後，仍有假釋出獄機會。民調中針對精障者殺人被判無期徒刑後，有高達82%民眾贊成修法增訂終身監禁，不能假釋的規定，以符合與社會永久隔離的要求。面對反廢死「新民意」，法務部長蔡清祥昨表示，他沒有宗教信仰，會和法務部同仁討論後綜合考量，也重視外界的聲音。

對於執行死刑，國民黨書記長曾銘宗呼籲法務部應依法執行，以發揮嚇阻作用。民進黨內則有雜音，民選綠委認為在廢死前，「該執行就要執行」，法務部有必要表態；但也有主張，死刑不該因民意或社會氛圍而被迫執行，法務部不該在此時間點回應民意。

死刑之必要 歷年民意所趨

針對廢死議題，法務部在1993年與2007年曾進行死刑存廢的意向調查，結果發現，民眾對死刑的支持度分別為71.7%與80%；國發會也曾在2001與2002年進行民調，同樣也有高達71%和77%的受訪者支持死刑，對照本報民調，顯示儘管已超過10年，仍有8成民眾支持死刑。

尤其過去鮮少針對法務部長應不應該對死囚盡快執行死刑進行民調，本報民調結果發現，高達86.1%的民眾認為應盡速執行，84.7%更贊成法官應依法律判決死刑，不要濫用「免死金牌」。

依法判決 勿濫用免死金牌

進一步交叉分析發現，在廢死等議題中，反對廢死男女差異性不大，年齡層在39歲以下的年輕族群，明顯比中高齡人口多，學歷愈高，愈不贊成廢死。唯有在精障者終身監禁議題上，29歲以下年輕人較不贊成修法增訂不能假釋的規定。

民進黨選對會召集人、有「嘉義王」之稱的立委陳明文，日前在民進黨中常會中表示，在國家尚未廢死前，該執行的案件就該執行；本報民調發現雲嘉南地區不贊成廢死和要求盡速執行槍決比例均明顯高於其他地區，印證執政黨憂心死刑爭議，恐衝擊年底選情的顧慮。

此次民調在7月13日訪問完成，有效樣本為1008人，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

(中國時報)