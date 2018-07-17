重啟核平衡對話 雙普達共識

2018年07月17日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

普普會後的記者會開始前，一名男子因不明原因，被安全人員架出場。（路透）

芬蘭婦女運動團體ResistGag的若干成員16日聚集在赫爾辛基芬蘭國會參議院前廣場，表達對川普的不滿。（法新社）

世界盃足球賽甫於俄羅斯落幕，美國總統川普與俄國總統普丁的「普普高峰會」，昨在芬蘭首都赫爾辛基總統府登場。雙方一對一單獨會面2小時後舉行擴大會議，最後以記者會壓軸。在這場舉世矚目的強強對話中，雙普除討論雙邊關係、反恐、北韓、敘利亞與烏克蘭局勢，也就俄方涉嫌干預美國大選交換意見。雙普對會談結果表達滿意，但同意無法一次化解所有歧見。

冷戰早已成為往事

先發言的普丁在記者會表示，與川普的磋商「非常成功」「坦誠且有助益」「我們開始比較瞭解對方了。」 他說，美俄關係處在艱困時期，但冷戰已是陳年往事，沒有理由認定美俄關係複雜難解，今日「俄美面臨各種新挑戰，而這場會談就是提升雙方關係、重拾雙方互信的第一步，並重回先前雙方就共同感興趣議題的互動。」

兩人也談到俄國干預美國大選，普丁在記者會鄭重否認，稱此為子虛烏有，「我要再三重申我說過的話，俄羅斯政府從未干預、也不打算干預美國的內政。」但他透露，當時他希望川普當選，因為對方「支持與俄關係正常化。」

普丁還送了一顆世足用球給川普，川普開心說，兒子應該會很喜歡，語畢球往台下一拋，似乎是給第一夫人梅蘭妮亞。

美俄將停止核擴散

川普呼應普丁，稱這場會晤是「一段長期過程的開端」「我們同意未來持續對話，希望有機會解決討論的所有問題。」他形容這一天極富建設性，雙方進行了直接、公開的對話，非常順利。川普也再度否認與俄羅斯共謀，稱他靠自己輕鬆打敗希拉蕊。

關於核擴散，普丁強調，「雙方重啟核武平衡對話至關重要，需要合作延續《削減戰略武器條約》。」川普也坦言，通俄門對兩大強核國的關係帶來負面影響，他同意停止核武擴散的重要性，強調美俄需共同合作。

這是川普去年初入主白宮後，美俄元首首次舉行正式會晤。兩人一見面便伸手互握，持續僅約3秒。川普先前在北約峰會和訪英行程都得罪盟友，但對普丁相對友善，他還被鏡頭捕捉到向普丁眨眼示意。川普先恭喜俄國圓滿主辦世界盃，自己看了準決賽和決賽，「我真的認為，全世界都希望看到我們和睦相處。」

盼全球看到兩人和好

川普在開場白預告，這場會面討論範圍將很廣泛，提到美俄兩個核大國擁有90％核武，但這並非好事，期待雙方能對核武庫「有所作為。」普丁則表示，兩人過去幾個月有多次接觸，除了通電話，也在國際場合會面，他簡短指出，這次是以實質方式，討論美俄關係和全球重大問題的契機。雙方承諾，將就兩國的歧見坦誠討論，以修補冷卻的雙邊關係。

(中國時報)