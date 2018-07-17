美俄表面關係 可望緩解

2018年07月17日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所前所長吳恩遠接受俄羅斯衛星通訊社專訪時表示，普普會無論是否取得實質進展，至少能緩解雙方的表面關係。

吳恩遠說，普普會兩個長期對抗的大國領導人首次正式會晤，為全球所關注，雙方都對這次會晤抱有一些希望。俄羅斯希望減輕美國和西方對俄制裁，這是近期目標，遠期目標則是希望改善關係。

吳恩遠稱，對川普來說，有幾重目的。近期目的也是希望能緩解與俄羅斯的關係，因為美國要集中力量對付主要對手，要使美國更加強大起來，這就要減輕與俄羅斯的對抗，因為與俄對抗花費美國不少的精力和金錢。

吳恩遠認為，美國減輕與俄對抗，改善對俄關係從而減輕自己的壓力和支出，目的在於專心對付中國大陸。吳恩遠提醒中俄兩國要保持理智和謹慎，避免被不懷好意和別有用心的人事挑撥離間。

吳恩遠指出，由於俄美雙方都抱有期望，所以會晤有可能取得進展，至少在緩和表面的關係上會取得進展。川普多次表示，他覺得對與普丁的會面比對與北約領導人的會晤要輕鬆得多。相信川普是真誠地希望能與普丁的會晤取得進展，包括在敘利亞問題及其一系列問題上取得進展。

至於是否能在減輕制裁方面取得進展，吳恩遠認為此事要相對複雜一些，因為這既不是川普一個人說了算，也不是美國一個國家說了算，這還涉及歐盟、北約這些國家，也會受到美國國會的限制，所以這個問題不是一下子能解決的。目前俄美關係，從根本矛盾來講，現在還沒有得到解決。因為川普不可能對俄羅斯的一些核心利益，比如在克里米亞問題上，一定要普丁讓步，這顯然是不可能的事情。此外，要完全減輕對俄羅斯的制裁也不可能馬上辦得到，因為還有一些根本的東西沒有得到解決。

(中國時報)