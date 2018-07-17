美俄交惡 川普臭罵歐巴馬

2018年07月17日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普16日與俄羅斯總統普丁在赫爾辛基舉行峰會，峰會登場前數小時他於推特指出，美國與俄羅斯關係從未如此糟過，然而他卻把美俄關係搞壞怪罪於前總統歐巴馬，以及聯邦特別檢察官穆勒主導的「通俄門」調查。

川普16日在推特發文：「我們與俄羅斯的關係從未如此糟糕，這歸因於美國多年來的愚蠢，以及現在受到操控的獵巫行動！」他所謂的獵巫，指的是穆勒對俄羅斯干預美國2016年大選調查。

川普還把矛頭對準前任歐巴馬，推文說：「歐巴馬總統以為騙子希拉蕊（Crooked Hillary）會贏得選舉，所以當聯邦調查局（FBI）告知他俄羅斯干預（大選）的事，他說這不可能發生，沒什麼大不了，結果什麼也沒做。在我當選後，這反而成了大事，變成由史卓克帶領且受到操控的獵巫行動！」

川普所點名的史卓克（Peter Strzok），是曾經參與通俄門調查的FBI探員，去年12月，史卓克因為在私人簡訊中詆毀川普並且支持希拉蕊，遭調離穆勒調查團隊。川普則逮住這點，指控FBI存在偏見，有礙通俄案公正調查。

一般認為，美俄關係急劇惡化是在歐巴馬任內，一大原因則在於2014年俄羅斯介入烏克蘭東部衝突，乃至吞併克里米亞半島，但川普在與普丁舉行峰會前，卻反而把問題怪罪於美方自己，只會令美國兩黨國會議員及盟邦對於他的對俄政策，更添疑慮。

美國輿論普遍認為，對俄羅斯來說，這次峰會得以舉行，是改善俄美關係進而擺脫西方制裁的第一步。《紐約時報》15日指出，能夠與川普坐下來談，普丁就已經贏了，因為這是普丁長期以來所追求的。

川普15日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞網訪問時則說：「不會發生任何不好的事情，也許會出現一些好事。但我參加峰會不抱多大希望，不是抱有很高的期望。我就是這樣。我不能告訴你將會發生什麼。」

(中國時報)