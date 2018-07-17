俄稱不會對美國優先政策不安

2018年07月17日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

在普普會登場前，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫表示，莫斯科希望，俄美峰會能成為走出關係危機的一步。佩斯科夫接受RT電視台採訪時說：「我們希望的正是，本次峰會能使我們邁出擺脫當前雙邊關係危機的一步，哪怕只是一小步。」

俄羅斯衛星通訊社報導，佩斯科夫指出，俄羅斯沒有因美國總統川普宣稱的美國利益至上原則而感到不安。他說：「這個原則基本上對任何國家元首都有現實意義，因為任何一位元首在與外國人打交道的過程中，首先都要維護本國利益，在這方面我們的總統非常務實，非常坦誠，也始終一以貫之。他總是說，俄羅斯和俄羅斯人民的利益對他最重要，因此他對川普認同他的這一觀點表示尊重，只不過川普針對是他自己的國家。」

佩斯科夫強調：「這個立場只有與另一原則相結合才具有生命力，就是以堅持發展互利合作並兼顧彼此利益為基礎，這是另一回事。綜合這些原則可以為發展合作奠定一定的先決條件。」

佩斯科夫還表示，普丁與川普相互尊重，莫斯科希望雙方在赫爾辛基峰會期間能進行真正的對話。他說：「他們此前有過接觸，他們相互尊重，並且交談得非常不錯，儘管此前他們交流的機會非常短暫。這一次我們希望能進行真正意義上的對話。」

另外，美國國務卿蓬佩奧稱，在改善莫斯科與華盛頓關係的問題上，「球在俄羅斯一邊」。

蓬佩奧在推特上發文稱：「川普總統和我16日將在赫爾辛基會見俄羅斯同行。改善與俄政府的關係對各方都有好處，但球在俄方半場。我們將繼續追究俄羅斯惡意行為的責任。」

(中國時報)