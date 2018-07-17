法務部長無權成為司法霸主 漠視判決主文！新聞透視－拒絕執行死刑 無疑踐踏法律

2018年07月17日 04:10 中國時報 林偉信

民進黨執政後，延攬不少主張廢死的法界人士入朝當官，漠視台灣仍有死刑制度的現況，而法官雞蛋裡挑骨頭不判死，人權向被告傾斜，法務部長更公然違法不執行死刑槍決，讓個人理念凌駕於刑律之上，面對本報最新是否廢死民調結果，自詡最能傾聽民意的蔡政府，應捐棄意識型態，盡速執行死刑。

法官不判死 人權傾向被告

新北地院日前一件死刑判決，法官點出這項爭議，法官指人權團體雖有主張廢除死刑，但一般人民與學者專家反對者仍在多數，在全民尚未達成共識及修改法律前，法官仍應忠實依據法律規定妥慎量刑，且須符合人民對法律實現社會公義及良知的期待。

廢死團體及律師屢屢聲稱，台灣已實施兩國際公約，讓民眾誤以為廢死是全世界的民主潮流，台灣如不廢死就是違逆民主思潮，其實這非事實，美國至今大多數的州仍維持死刑且每年至少執行數十名死囚死刑，日本也一口氣把奧姆真主黨7死囚全處死。

台灣有些法官基於個人理念或其他理由，不願意在審判案件時寫下死刑判決，不管被告犯行如何惡劣，手法如何凶殘，這些法官都想盡辦法，「小學畢業程度、社會認知不足」「捐過血做過公益」「抄佛經悔過」「下跪道歉」等，都成為被告免死理由。

另個嚴重問題是，一旦法官認為被告泯滅天良根本無法教化，也不能再重回到社會，經三級三審慎重地處以死刑定讞後，掌控死刑執行令大權的法務部長，卻不願依法簽署執行令，讓台灣實質成為廢死或沒有死刑的國家。

拒面對死刑 不適任司法官

在死刑或廢死的場域上，法務部長已成了法律的霸主，是司法的封建皇帝，最高法院的終審死刑判決極具尊崇地位，看在法務部長眼裡卻不過是一張形同廢紙的判決主文，人民對司法正義的期待及民意的動向，法務部長看不在眼裡，談不上有任何對法律的「謙卑」。

尊重法律、實現社會正義，是每位司法官都須遵守的鐵律，不依法執行的法律人無異是在踐踏民主法治與民意依歸，都應不戀棧職務，選擇離開。或許他們離開投入廢死工作，實現個人理念，人民也會尊重他們的選擇，這才是真正的民主法治國家。

(中國時報)