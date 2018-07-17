照判決准令 羅瑩雪指沒迴避空間

2018年07月17日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

「執行死刑不是遷怒，公務員本來就該依法辦事。」前法務部長羅瑩雪表示，民主法治的國家，如果講民主，大部分民意都支持執行死刑；至於說法治，法律本來就有這個規定，而且依法判決確定後，就是應該依法行政，就該照判決執行，沒有不執行的餘地。

羅瑩雪自2013到2016年，2年多的法務部長任期內，執行3次死刑，其中還包括發生在2014年5月21日轟動社會隨機殺人案的死刑犯鄭捷，創司法史上定讞後最快執行的紀錄。羅瑩雪說：「沒有迴避空間」。

她強調，死刑的執行當然要慎重，過去她3次執行死刑都是非常的慎重，已排除所有的可能，比如說冤獄的、冤案的情況，所以在這種情況下，再不執行，她覺得不符合民主，也不符合法治。

至於接她法務部長一職的邱太三指「如果沒有發生小燈泡案，鄭捷不會那麼快執行」，羅瑩雪相當不以為然。她說，「不能拿對別的事情的怨恨來執行其他前面的死刑被告」，邱太三說法是不對的，因為每一個被判處死刑都是因為自己的行為，不是因為對新近發生案件的氣憤，就把情緒移轉到前面案件。

羅瑩雪說，新近一些重大刑案是提醒大家，前面的案件為什麼沒有執行？使得這些潛在的犯罪人物無所顧忌，甚至大言不慚地說「殺一、兩個不會判死」。

她表示，執行死刑，法律的實現，其實是對社會大眾的教育，對所有人很明確表示「法律是算數的」、「法律是認真的」大家必須嚴格的遵守，所以對社會教化的意義在此，不能說前面的事情擺著，後面的事情就跟它不相干，社會不是這樣的相互作用。

羅瑩雪強調，公務員本來就該依法辦事，但是執行死刑，也是法務部長不可迴避的一個責任。

(中國時報)