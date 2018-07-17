學者直言 台灣沒廢死條件

法務部2年多未執行死刑，遭質疑形同廢死，本報民調8成民眾不贊成廢死，希望盡速執行死刑。圖為台灣犯罪被害人人權服務協會等團體曾前往法務部表達反廢死。（摘自台灣犯罪被害人人權服務協會臉書）

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中國時報
／台北報導

本報廢死民調結果與歷年來法務部、民間等團體調查結果一致，顯示主流民意仍不贊同廢除死刑。台北大學犯罪學研究所特聘教授許春金直言，台灣人口密度高，人民對暴力犯罪的恐懼難消，沒有廢死的條件。警大警政研究所教授許福生更表示，法務部應依法行政，執行槍決。

針對精神障礙者殺人，刑法是否增訂「終身監禁，不能假釋」條文，許春金強調，終身監禁不得假釋，並非好的刑法制度，建議延長申請假釋年限，讓人關到60甚至70歲再回歸社會；而精神疾病者需要的是治療，而非監禁。

許福生也認為，這是死刑替代方案之一，但仍有許多問題需克服。他說，不得假釋的無期徒刑，猶如漫長的死刑，比死刑還殘忍，不過，政府若欲廢除死刑，這是較符合現行民意的看法。

中正大學犯罪防治研究所教授鄭瑞隆提出「司法精神醫療」的概念，他認為精障者是病人，若犯殺人重罪，須與自由社會隔離治療。行政院應整合法務部、衛福部，改善現有的矯正、醫療環境，讓病人得到真正的治療，這是建構社會安全網必須的成本。

台北大學犯罪學研究所特聘教授周愫嫻則指出，曾有民間團體做民調，若修法為「改處終身監禁，不得假釋，且犯人必須在獄中工作換取酬勞，以此賠償受害人或其家屬」，支持廢死比率上升至63％，反成了主流民意。她說，民意飄忽不定，愈深入瞭解人類行為，愈可能制訂更佳的刑事政策。

(中國時報)

監護精障殺人犯 衛福部補破網 抄佛經減刑 超扯理由淪笑柄

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