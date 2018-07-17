抄佛經減刑 超扯理由淪笑柄

2018年07月17日 04:10 中國時報 林偉信 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

犯下八里雙屍命案的謝依涵，因羈押時「信仰耶穌、讀聖經」，法官認為她可教化判免死定讞；另殺死南港女模的凶手程宇，法官以他突因被害人尖叫才臨時起意殺人，尚非特別殘暴，判處無期徒刑。從民調84.7％民眾要求法官應依法律判死刑，這些千奇百怪判決理由也該免了。

男子李宏基持刀刺死陳姓前妻後，擄走6歲長女燒炭同歸於盡卻獨活，最高法院合議庭法官洪昌宏、許錦印、王國棟、李釱任、吳信銘前年底將李判死確定。

接著，男子黃麟凱在軍中服役時，因不滿王姓女友分手，竟潛入住處勒死她母親後再姦殺她，他在法庭下跪向死者家屬道歉求饒，最高法院合議庭法官邵燕玲、呂丹玉、梁宏哲、王國棟、王復生在去年7月將他判死確定。

最近則有新北市三峽恩主公醫院停車場雙屍命案，凶手沈文賓高院更三審將他判死，另邱姓女子入獄，將4歲女兒交同居人莊嘉億，莊男虐死女童，新北地院合議庭法官許必奇、許品逸、劉芳菁審理後將莊男判處死刑。這些法官勇於任事，判處死刑，撫慰家屬失親之痛。

除這4案外，由於二審法官不願讓死刑案反覆遭最高法院「打掉重來」，只好妥協，找理由幫凶手求生，改判無期後，最高法院體察下意火速駁回、判免死定讞。所以抄佛經、捐款建廟，甚至「課業良好」、「會抄經書」等，全成不判死理由，更加讓民眾對司法不信賴。

(中國時報)