女力集結 張麗善搭檔謝淑亞

2018年07月17日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林政壇震撼彈！原本要參選下屆縣議員的斗六市長謝淑亞，16日與國民黨雲林縣長參選人張麗善共同舉行記者會宣布她放棄選縣議員，以副手身分協助張麗善競選下屆縣長。謝淑亞表示，她挺的是大是大非、公平正義、人人在司法前平等。

斗六市長任滿 不選議員

復興台灣咖啡、使古坑鄉有「台灣咖啡原鄉」美名的謝淑亞，曾擔任雲林縣古坑鄉長、縣議員、雲林縣農會總幹事、斗六市長，今年底斗六市長任期屆滿將卸任，原擬參選下屆第一選區縣議員，已暖身數月。

謝淑亞表示，本來規畫參選縣議員讓選民幫她打個分數，但是這段時間以來，政府允許核災食品闖關，年金改革汙名化軍公教，農產滯銷被政府說成假新聞、假農民，連保護人民最後一道防線的司法，最近的起訴判決案件的時間點、內容，都令人疑惑，讓她覺得政府是來搞破壞的。

批政府搞對立 決定出來

謝淑亞說，最近她在基層走動，看到每個人都有一把尺，大家都有眼睛，人民要的不多，只要把經濟搞好、可以過好日子，政府應該是讓人民可過好日子，而不是一直製造對立、破壞和諧，她覺得每一個人都應該要站出來，終止破壞台灣進步的亂象。

她表示，當張麗善提出邀請時，她就決定挺身而出，不再選議員，她挺的大是大非、挺公平正義、挺人人在司法前平等、挺雲林，雲林值得更好；她覺得需要更多人站出來，不讓政府再搞對立、搞分化。

兩人相識多年 溝通順暢

張麗善表示，她與謝淑亞相識多年，20多年前她是醫院的護理長，謝是大學老師，一路走來相知相惜，因緣際會踏上政治路。

張麗善說，她和謝淑亞溝通順暢、彼此尊重，共通點是凡事認真投入、不馬虎，腳踏實地負責任，直至目標才停止，更重要的兩人都有源源不絕的熱情，願意為地方付出。

張麗善期盼謝淑亞把豐富的行政經驗與成功案例複製到其他鄉鎮市。張在記者會中送給謝淑亞一件選戰制服，兩人同呼口號「雲林上場，我們不一樣！」

(中國時報)