一武一文 張謝合體成變形金剛

友善列印
中國時報

張榮味入獄對胞妹張麗善參選縣長無疑是重創，危機也是轉機，張麗善得以快速成長，不必再閃躲耳語。謝淑亞有名氣與知名度，她接受張麗善之邀，放棄議員選舉相挺，有其震撼力與加分，張謝配能否互補成為變形金剛，就看兩人的「進化」。

對張麗善團隊而言，喊水會結凍的時代已去，未來需要「合體」才催得出選票，張榮味入獄1周，張麗善團隊的選戰棋局悄悄重新布局，張家多年輔選大將許宇甄12日就職國民黨雲林縣黨部主委，16日再拉謝淑亞披副手戰袍，清理戰場，開創3個女人合作新局。

謝淑亞從政21年，學識是她最大後盾，她與張家友好但若即若離，她任滿古坑鄉長8年，轉戰縣議員、雲林縣農會、斗六市長補選及連任，雖有張家奧援的影子，但很難把她歸類於張派。

雖曾有人批判她調性反覆，她決定走自己的路選縣議員，政局衝擊又決定放棄。

張麗善與謝淑亞因從政而相識，都像水牛一樣耐操，張麗善平易近人擅長瑣事，像統包的大掌櫃；謝淑亞為人溫文，擅長論述與行銷，像個女知青。兩人一武一文搭檔互補，調性明朗，組合清新。張麗善跨出自立自強的第一步，但謝淑亞能否吸納選票，成敗關鍵仍在張。雲林縣出過女縣長，張謝配能否1＋1大於1 ，再衝破玻璃天花板，就看2位女將未來4個月的進化了。

(中國時報)

女力集結 張麗善搭檔謝淑亞 年改衝擊選情 蔡喊話免驚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。