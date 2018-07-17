一武一文 張謝合體成變形金剛

2018年07月17日 04:10 中國時報 周麗蘭

張榮味入獄對胞妹張麗善參選縣長無疑是重創，危機也是轉機，張麗善得以快速成長，不必再閃躲耳語。謝淑亞有名氣與知名度，她接受張麗善之邀，放棄議員選舉相挺，有其震撼力與加分，張謝配能否互補成為變形金剛，就看兩人的「進化」。

對張麗善團隊而言，喊水會結凍的時代已去，未來需要「合體」才催得出選票，張榮味入獄1周，張麗善團隊的選戰棋局悄悄重新布局，張家多年輔選大將許宇甄12日就職國民黨雲林縣黨部主委，16日再拉謝淑亞披副手戰袍，清理戰場，開創3個女人合作新局。

謝淑亞從政21年，學識是她最大後盾，她與張家友好但若即若離，她任滿古坑鄉長8年，轉戰縣議員、雲林縣農會、斗六市長補選及連任，雖有張家奧援的影子，但很難把她歸類於張派。

雖曾有人批判她調性反覆，她決定走自己的路選縣議員，政局衝擊又決定放棄。

張麗善與謝淑亞因從政而相識，都像水牛一樣耐操，張麗善平易近人擅長瑣事，像統包的大掌櫃；謝淑亞為人溫文，擅長論述與行銷，像個女知青。兩人一武一文搭檔互補，調性明朗，組合清新。張麗善跨出自立自強的第一步，但謝淑亞能否吸納選票，成敗關鍵仍在張。雲林縣出過女縣長，張謝配能否1＋1大於1 ，再衝破玻璃天花板，就看2位女將未來4個月的進化了。

(中國時報)