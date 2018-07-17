年改衝擊選情 蔡喊話免驚

2018年07月17日 04:10 中國時報 盧金足 、 鐘武達 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統（右二）16日視察彰化縣員林市圓林園滯洪池，稱讚縣長魏明谷（左二）是會做事的人。（鐘武達攝）

決戰中台灣！民進黨輔選列車首站開到台中！身兼黨主席的蔡英文總統16日與台中市長林佳龍、黨籍立委、現任市議員及提名議員參選人舉行輔選會議。參選人對近來年金改革等議題憂心衝擊選情；蔡英文表示，綠色能源、年金改革等都是為下一代，對的事一定要堅持，有人惡意抹黑、唱衰，大家「免驚」，希望台中市選舉能夠全部紅不讓！

蔡總統昨天在中彰馬不停蹄的出席3場活動，下午與總統府祕書長陳菊、立法院副院長蔡其昌、行政院台中辦公室執行長方昇茂、民進黨選對會召集人陳明文等人，在台中市舉行輔選會議。

「改革挺下一代，大家不用怕！」蔡英文在會中向選將喊話！堅定改革腳步，對的事一定要堅持，為了下一代要走下去，不畏艱難的往前走。政府的改革向全民說明還是會獲認同，不用怕別人惡意抹黑、唱衰；全代會定調「改革挺下一代」，政府改革成績民眾會有感，大家「免驚！」

但不少參選人憂心年底選舉「公教票可能跑掉一半！」對中央在選舉前大刀闊斧執行改革，反彈聲浪不小，恐會衝擊選情，要求中央趕快向全民詳細說明，不要造成誤解擴大；擔任林佳龍競選總部主委的蔡其昌表示，台中市長與議員選舉大家同心協力輔選，力拚台中市贏得勝選。

蔡英文總統輔選列車，16日還到彰化縣員林市視察「圓林園」，對彰化縣能在3年內，從規畫到完成滯洪池的建設及推動太陽能綠電與水環境建設的進步都相當肯定，並稱讚彰化縣長魏明谷滿低調，卻是很會做事的人，與縣府團隊的執行力都是第1名；非常期待魏明谷能繼續領導彰化縣，成為全台灣綠能發展最亮眼的地方之一。

國民黨縣長參選人立委王惠美正好也邀請農委會、水利署到縣內勘察。她說建設多半是延續的政策，員林滯洪池正是國民黨前縣長卓伯源任內規畫的前瞻性眼光與貢獻，再由魏縣長接續完成；任何公共建設與政策，希望能穩定進行。

(中國時報)