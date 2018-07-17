蘇煥智批南市府 扭曲債務數據

2018年07月17日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

將參選下屆台南市長的前台南縣長蘇煥智，16日炮打台南市政府，指代理市長李孟諺6日在臉書貼文指縣市合併後市府承接逾千億元債務，經過7年多努力，已經償還221億元，創下歷任縣市長未能達到的成績，蘇煥智認為數據內容刻意將他與前南市長許添財任內的債務灌水，不符政府法定債務公開的資訊，既扭曲事實，也忽略前任縣市長規畫市政的貢獻，並不厚道，希望「別再吃人豆腐」。

李孟諺在臉書貼出的歷任縣市長總體債務情形表中，列出前台南縣未償還的債務高達573億元，前台南市則有401億元，加上原鄉鎮公所的33億元，總計突破千億元，在賴清德上任之後才逐步還債改善。

蘇煥智陣營則提出質疑，這份資料與財政部國庫署統計數字有明顯落差，2010年台南縣的法定債務為新台幣339億元，為何現在平白多出234億元，選戰將至，是否有意灌水誤導民眾，蘇在台南縣長任內舉債增加許多？

蘇煥智則說，中央法規會將自償性債務、基金專戶調借、積欠存款差額利息甚至是中央借撥統籌分配稅款這些名目排除在地方政府的公共債務外，是因為這些名目眾多的項目，根本不在同一個基準下，再者，縣府當年規畫工業區、區段徵收，並非單純舉債，同時也增加資產，土地開發完成後還能出售還債；從賴上任之後就一直被抹黑，感覺真的很差，才不得不出面澄清。

台南市政府回應，總債務是審計處根據全台一致的公式計算，市府並無隱藏或美化，賴清德在市長任內負擔及償還的債務，也是以同樣基礎計算，並無膨脹，「蘇縣長想太多了」；前任縣府規畫的工業區開發和區段徵收，在市府經發局和地政局持續招商及經營管理，成績有目共睹，對於優質的政策市府自然會延續，不會去淡化任何人的貢獻。

(中國時報)