與柯拉鋸戰 丁力拚支持過半

2018年07月17日 04:10 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長選情呈現藍營丁守中與現任市長柯文哲兩人拉鋸戰，從5月迄今，多家機構民調都顯示丁、柯差距在4至9個百分點之間拉鋸，丁守中昨向本報記者表示，依其內部所做結果與這些民調接近，但這段差距並不安全，他的目標是力拚支持度過半。

柯：模擬考高分沒用

《旺旺中時》在5月、6月都進行過台北市長選情民調，5月丁、柯兩人對決，丁守中以42.7％贏柯文哲36.5％；6月時，丁、柯與姚文智對決下，丁守中領先柯文哲5.5個百分點；依《美麗島電子報》7月民調，柯文哲已拉大與丁的差距達9個百分點，但台北市黨部透露最新民調，丁仍贏柯4.8個百分點，顯示柯、丁選情膠著，2人都不輕鬆。

柯文哲昨冷回表示，民調看看就好，模擬考高分沒用，聯考當天考高分才有用，勝敗對他來講不是那麼重要，有趣的是過程。

柯說，選舉是一個改變台灣政治文化的社會運動，勝敗固然重要，但如把它當作唯一檢驗成敗的因素，最後就是綁手綁腳、什麼事都不敢做；每天都有人在耳邊跟他講什麼會不利選票，他每天都很努力地在對抗這種聲音，後來發現，愈不理，做得愈好。

姚：9成民調不必信

綠營姚文智在民調中，一直落後於柯、丁，姚昨在廣播節目專訪時，笑稱「9成民調可以不必信」，他說民調需要被解讀，因為網路社群發達，釋放民調訊息的位置皆會影響調查結果，甚至導致錯誤訊息成為各方攻防的來源，呼籲選民不用隨之起舞。

北市藍委分析，台北市長選戰最大變數在於姚文智會不會參選到底，畢竟在8月27日正式登記前還會有變數，更不用提後續是否會操作棄保，有待觀察，丁守中選舉策略勢必要隨之改變。

丁守中昨表示，柯跟姚是否操作棄保或許會影響選情，但對他的選戰策略不會有影響，「我不會去管柯姚之間有什麼合縱連橫，我的目標就是力拚支持度過半，贏得半數以上選民支持。」

丁：柯會作秀不會做事

丁守中也說明，對柯、姚，他有不同應戰對策，對姚文智，他將會主攻姚文智頻頻操作意識形態對立；對柯文哲，直指柯「只會作秀，不會做事」，主攻柯文哲施政能力不足，只會作秀。

丁守中強調自己是多年資深的台北市立委，有很多實質政績可供外界檢驗，是「會做事的人」，這也是他這次選戰要主打的「專業」執政，拿來對比柯文哲只會作秀。

(中國時報)