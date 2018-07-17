柯不是吃素的 擺脫佛系才會贏

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中國時報

藍、綠、白在台北市呈現三足鼎立，到底要如何對付現任市長柯文哲，無論是國民黨丁守中或民進黨姚文智都覺得很棘手，藍綠互鬥只會凸顯柯文哲更好，丁守中要如何細膩的處理議題，精準打擊柯文哲的痛腳，將是他最大的考驗。

民進黨內資深選舉幕僚評估指出，柯文哲與民進黨的滿意度有個現象，彼此剛好成反比。當民進黨執政不受肯定時，柯文哲聲勢就會看漲，反之，如果民進黨支持度上升，柯文哲支持度就會下降，所以多項民調顯示，蔡英文滿意度跌到谷底時，柯文哲的民調通常都會走高。

正因為柯、綠民調互成反比，丁守中在選舉操作上必須要更細膩，當丁守中炮轟民進黨執政過頭，反而會變成在為柯文哲拉票，柯文哲有機會成長為難以對付的大怪物，屆時民調落後的姚文智，無論會不會被棄保，可能都無法撼動柯的選情。

儘管部分民調顯示丁守中仍領先柯文哲，但丁、柯差距都只在個位數間，丁守中沒有鬆懈的本錢。尤其丁守中的支持者普遍年齡較大，丁守中若想勝選，不能只是坐等別人送暖，必須主動走向不熟悉的族群，比如青壯年，並爭取中間選民認同，把盤面做大。

然而，丁守中從被提名至今，如此受到全台民眾關注，但他在獲得國民黨提名後，未能延續熱度，僅在基層默默拜訪，打不出有亮點的議題，罕見麻辣發言、不拔樁腳、沒有令人耳目一新的文宣造勢，被人戲封為「佛系選戰」，彷若緣分到了，自然會當選。

但面對柯P，選情絕對不會如此順利。

丁守中無法成為2018選戰的亮點人物，其實是很危險的局勢，畢竟丁守中是挑戰者，而不是衛冕者，丁、柯兩人差距不大，丁守中如果一直採取守勢，即使在選前一天都可能被翻盤，柯文哲掌握現任者行政資源，丁守中必須表現更積極的熱度，擺脫「佛系候選人」形象，轉向「No Mercy（無慈悲）策略」，因為柯文哲絕對不是吃素的。

(中國時報)

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