line官方交鋒 韓7天衝11萬人

2018年07月17日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

藍綠高雄市長參選人在社群交鋒，國民黨韓國瑜成立line官方帳號，短短7天衝上11萬人，民進黨陳其邁成立多年僅有1萬多人，粉絲多寡，雙方各自解讀；藍營認為「反映民心向背」，綠營則說「用機器人就可以做到」。

陳營發言人、議員林瑩蓉說，若要衝人數，機器人就可做到，而陳的官方群組多用來發布資訊，另有針對不同支持者及議題成立數千個群組，主要在組織社團的經營，每個群組均有會長、活動等，深入與市民互動，所有line的人數早已超過20萬人。

韓國瑜line標榜「複雜的腦，單純的心」，他說，只要有空，都會盡可能親自回覆留言，並說爆發性的成長速度，自己也嚇了一跳，認為原因是高雄人的民心思變。

韓營line許姓小編也說，7天來，曾有一覺醒來，粉絲就暴增逾1萬人，應該是韓國瑜每天盡可能親自回應粉絲，暖溫親切感吸引人願意加人互動，不是機器人做得到的。

藍綠也各自解讀，綠的說陳其邁經過黨內初選洗禮，該說的都說了，選民都知悉，因而興趣不高；國民黨市黨部說韓國瑜，新鮮、反應敏捷、思維新，選民都想知道他在說什麼，粉絲人氣指數不斷飆升，反映了民心向背。

長年觀察政治的中山大學教授廖達琪解讀，雙方選戰策略清楚，陳其邁對選戰冷處理，鴨子划水經營鞏固基層，韓國瑜論述能力強，發言的聲量夠大也吸睛。

她分析，陳有著在地長期經營的優勢，不過，中央執政的包袱是隱憂；沒有基層是韓的隱憂，line人氣是可供參考指標，如果能持續發酵，對陳就會形成威脅，反之若未能有續航力，那就僅是短期的一時效應。

雖然陳韓2人都利用社群網路造勢，但在廖達琪眼中，比起柯P「都不夠看」，她說，網路空戰領域，柯P發揮的淋漓盡致，雙方陣營都可以向柯P取經。

(中國時報)