台東選戰 劉細數爭取建設 饒關注孩子教育

2018年07月17日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

距離年底選舉剩4個多月，民進黨提名台東縣長參選人劉櫂豪16日公布首波競選文宣，細數任內為台東爭取的建設，強調「深耕歷練，深耕台東」；而國民黨縣長參選人饒慶鈴則推崇成功鎮心驛耕新關懷協會創建的「眺港兒童博物館」，她說，兒童雖然沒有選票，但是從中看見台東的價值。

選戰開打，劉櫂豪16日手持象徵傳承「打鐵」家族淬鍊精神的大鐵槌，在其他多位黨內參選人力挺下，展現母雞帶小雞的戰鬥團隊，並公布首波縣長選舉文宣，具體向鄉親報告立委任內為台東爭取，包括交通、觀光、醫療、教育文化、部落發展等重大建設。

劉櫂豪說，台東過去的政治版圖因缺乏政黨競爭，導致發展較慢，過去13年來深耕台東，又有中央的歷練，深信可以帶領台東1天比1天更好。

饒慶鈴則於日前參加成功鎮心驛耕新關懷協會以「廢材再生」為設計遊戲概念創建的「眺港兒童博物館」的落成啟用，她說，該協會成員大多數年輕人，看著他們為台東的下一代而努力，讓老舊的建物注入了孩童們的歡笑，讓看似沒落的漁村有機會發展新的生命力，很令人感動。

她說，台東因為有了大家的付出，變得更具活力、創意，兒童雖然沒有選票，但是孩子是國家的希望，在少子化世代，更必須關注孩子的教育發展，希望未來一起找尋更多台東的價值。

(中國時報)