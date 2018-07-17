陳學聖自嘲沒存在感 引熱議

2018年07月17日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

2018選戰逼近，各參選人拚盡全力跑行程，國民黨籍桃園市長參選人陳學聖，竟在臉書貼出一張宣傳文宣，寫「我一直都在，只是沒有存在感」，引爆網友熱議，還有人打趣留言，到底是欠幕僚多少錢。然而臉書貼文也寫，「做事情不需要昭告天下，真心希望能夠翻轉桃園市。」

對陳學聖不住桃園，抨擊最猛烈的綠黨市議員王浩宇嘲諷陳學聖，做如此文宣還算是有自知之明。王浩宇說，陳學聖無疑是在刷存在感，當立委沒住在中壢，現在要選市長了，更應表態是否搬來桃園住，陳學聖沒在桃園生活，壓根不是桃園人，難怪要說自己沒有存在感。

陳學聖臉書上貼出一張他的照片，上面寫著，「I’m very sorry. 我一直都在，只是沒有存在感。」這自嘲的另類文宣，掀起網友熱烈討論。有人留言「這文案太狂」，還有網友說原來是要這樣「刷存在感」，直言「他一直在政論節目中存在」。也有女性網友很幽默，直接聯想到衛生用品，「好自在蝶翼沒有存在感。」

近期陳學聖的臉書動作頻頻，除有逆勢操作文宣，也PO出多部影片，營造勤跑基層、親民形象。他表示，文宣是一個「梗」的開始，助理覺得他太老氣，於是開始發想，這群平均年齡不到30歲的年輕人，他們希望用不同方式翻轉陳學聖，給選民不同於以往的印象。

(中國時報)