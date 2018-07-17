管案糟糕僵局 葉俊榮提3選擇

2018年07月17日 04:10 中國時報 林志成 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

教育部長葉俊榮昨表示，「管案現在是很糟糕的僵局」，教育部要求台大重啟校長遴選，但台大拒絕，「教育部和台大已經火車相撞」。未來一、兩個月是處理的黃金時間，教育部和台大不會只是冰冷的「文來文去」，而是注入互信的溝通，早日將問題解決。

未來一、兩個月 黃金時間

葉俊榮昨天上任教育部長，他表示，台大校長當選人管中閔人事案，現在陷入糾結的局面，他深深感受到，這個案子對台大、台灣高教、人心都造成相當大的衝擊。

「台大校長不能長期代理」，葉俊榮說，代理校長可以是一個月、兩個月，但若長期代理，就不利大學發展，教育部若繼續「假裝沒事」不處理，將傷害台大及學生的學習權益。

葉俊榮表示，關於管案，教育部和台大之間，本來就應該以程序合法為基礎，一個人的特質、好不好、棒不棒，都不是教育部該去干涉的，教育部不能代替大學選出最好的校長、但也不能去排除不喜歡的人選。

注入互信溝通 找出新路

葉俊榮認為管案有三項選擇，其一是針對利益迴避問題，台大重啟校長遴選，這符合教育部的期待、也合乎程序正義，但台大明白表示不做，並要求直接聘任管中閔為校長，「教育部和台大已經火車相撞」，要再執行有困難。

其二是司尊重司法處理，現在包括台大、管中閔及學生均已對管案提出訴願，葉俊榮說，司法結果當然要尊重，但過程曠日廢時，「我們可能等不及」，也會對台大造成不小傷害。

其三是找出一條新路！葉俊榮說，教育部和台大之間，不要只是冰冷的「文來文去」，而是更積極的溝通，並注入互信，未來教育部會花一段時間進行諮詢、請益及溝通，「但不是長久的溝通」，這件事必須很快有結果。

葉俊榮提出管案的基本處理原則，只看管中閔擔任台哥大獨董是否該利益迴避，如果台大之前遴選在這方面處理有問題，教育部會要求重選；至於管中閔的學術倫理案及赴陸學術交流案，則不會納入決策時的考量。

基本原則 是否利益迴避

台大校長遴選委員會發言人袁孝維回應，葉俊榮為台大教授，也是法學專家，期待他能夠依法行政、尊重大學自治精神及遴選委員會之決議，盡速聘任管中閔為台大新校長。

(中國時報)