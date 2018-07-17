徐國勇掌內政拚安居 百億掛保證

2018年07月17日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

內閣昨進行交接，新任內政部長徐國勇強調「安居」的重要性；內政部昨也與中小企業信用保證基金簽約，中央都市更新基金預計自今年至2021年，分4年共勻撥信保基金10億元，提供100億元額度的融資信用保證，各金融機構預計於8月起開始受理，協助民眾補足危老重建工程貸款缺口。

接掌天下第一大部，徐國勇澄清，他到內政部與選戰無關，什麼事都聯想到選戰就太狹隘，內政部不適合助選，所以他不會去助選。

負責監交的政院祕書長卓榮泰則期許徐國勇到內政部辦好三件事，一是社會治安，一是都市發展、一是心靈平安，用台語說就是「抓壞人、起大厝、拜神明」；卓榮泰也期許徐國勇用律師辦案的精神，發言人快準的態度，再加上「狠」，對黑道一定要用最強而有力的方式，給人民信心。

徐國勇表示，危老住宅重建提供百億元融資信用保證，就是他強調的「安居」概念，因為一般在進行危老重建時，銀行約貸款7成，以每戶平均1000萬估計，銀行貸款700萬左右，為了彌補300萬貸款不足，由信保基金提供貸款，將可減少住戶壓力，提供危老重建的誘因。

內政部昨與中小企業信保基金簽約的內容，包括從今年起分4年勻撥信保基金10億元，提供100億元額度的融資信用保證，各金融機構預計於8月起開始受理，協助民眾補足重建工程貸款缺口，加速完成重建。

內政部說明，這項專案中每戶最高可申請300萬元保證融資，貸款期間最長5年，提供保證成數最高9成，優惠保證手續費率0.3％，協助有意願進行住宅重建的民眾籌措經費，打造更安全的居住環境。

卸任的內政部長葉俊榮在交接時，特別提醒徐國勇繼續推動《都市更新條例》、《社會團體法》及《建築法》，徐國勇承諾會盡力協商。

(中國時報)