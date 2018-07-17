赴陸講學、假發票 都因法令模糊地帶

2018年07月17日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部長葉俊榮昨表示，他之前到大陸浙江大學講學27天，未領薪水、鐘點費，「但怎麼可能會沒有領生活費、交通費及住宿費」；至於他過去涉及的假發票案，自己已檢討改進。他強調，未來教育部要把制度釐清，避免學者從事研究或兩岸交流時陷入風險。

教育部昨舉行代理部長、新任部長交接典禮，由政務委員林萬億監交，代理部長姚立德將印信交給新部長葉俊榮。林萬億表示，葉俊榮驍勇善戰，過去處理過很多棘手問題，他到教育部來，應該是「沒在怕」。

不過之前台大校長當選人管中閔赴陸交流引發軒然大波，葉俊榮也被踢爆有類似經驗。葉俊榮當時說，他在2011年12月19日到隔年1月15日間，到浙大光華法學院講學27天，期間沒有任何兼職、也未領取任何費用，一切合乎規定。

此外，葉俊榮在2012年時也捲入假發票報帳案，涉及指示學生挪用3萬5000元的國科會補助款，要元霖公司代購高價的護枕工學椅、快鍋、檯燈、時鐘等與專案計畫無關的物品。

葉俊榮赴陸講學及涉及假發票事件，如果不說清楚，將為他教育部長任期埋下不可預測的因素。昨天他上任記者會中，在媒體詢問下逐一說明，並表示不希望再被此糾纏。

對於赴陸講學「未領取任何費用」這句話，學術界沒人相信。葉俊榮表示，當初他是說在浙大沒有職位、也沒有領薪水，但實際上，怎麼可能沒有交通費、住宿費或生活費！此外，發表演講都有演講費，「不用問我，這是每個人都知道的」。

葉俊榮還說，他在學期間赴浙大講學27天，都經過台大校方核准，回來後，他花了3個晚上為學生補課，並未損及學生學習權益。

至於有數百個學者捲入的假發票案，葉俊榮表示，這個事件對認真教學的老師是一大打擊，他自己也已檢討「為何不夠小心、未盯緊」，並實際改進。

不管是赴陸講學或是假發票案，都是因為法令有模糊地帶，導致學者一不小心就可能違法。葉俊榮說，法律一定要遵守，但教育部有責任將模糊的規定講清楚，讓學者不用陷入風險。

(中國時報)