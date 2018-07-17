吳宏謀接交通部 賀陳旦騎鐵馬道別

2018年07月17日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

交通部昨（16）日舉行部長交接典禮，新任部長吳宏謀致詞時表示，上任後核心價值是安全、效率、品質、創新及永續，會善用現在的資源與技術，推動高品質觀光，繼續提升公共運輸安全，發展交通建設。不過就在交通部外，台鐵產業工會反對台鐵公司化抗議，吳宏謀說，會再來討論溝通了解。

吳宏謀致詞表示，感謝賀陳旦在過去訂定良好基礎，交接就像是接力賽，強調安全就是首要工作，再來就是國家觀光發展轉型，要用不同策略發展台灣的觀光市場，而公共運輸也需要繼續整合、提升。交接典禮結束後，卸任部長賀陳旦自行騎著腳踏車瀟灑離開，結束部長任期。

吳宏謀說，關於前瞻建設，也會多運用現今技術、資源，因地制宜，才會有好的執行力及高品質。

交接典禮同時，台鐵產業工會則10名工會成員代表在交通部前抗議，反對台鐵公司化。工會認為，台鐵公司化後就是民營化，將會造成更多公共安全危機，要求吳宏謀對台鐵公司化議題表態，若部長要繼續推動公司化，請部長與工會幹部公開辯論。

吳宏謀表示，沒有預先設定公司化或非公司化，強調要兼顧原來員工權益，並讓台鐵能永續發展，願意和工會對話、討論。

有學者連署反對鐵路立體化政策，吳宏謀指出，由於早期台灣缺乏整體規畫，人口聚居後，為了交通安全，才會高架或地下化，是必然的趨勢。強調台鐵軌道運輸是國家公共運輸與綠色交通的動脈，要求要穩定、安全、運量高，未來要加速推動台鐵、高鐵與捷運合作，串成便捷路網。

針對前瞻延宕問題，吳宏謀指出，目前大部分工程仍在規劃設計階段，會加強與各縣市合作，強調是國家未來30年或百年重要的交通基礎建設，前瞻工程加速執行是未來努力方向。

至於是否延續賀陳旦取消連假夜間免收費措施，吳宏謀說，由於數據發現夜間肇事率較高，不鼓勵夜間開車，因此當時才會取消連假夜間免收費，承諾未來會有讓民眾較能接受的做法。

(中國時報)