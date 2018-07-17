蔡清祥接法務部 澄清假新聞要即時

2018年07月17日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

法務部16日舉行新、卸任部長交接典禮，新任部長蔡清祥致詞時，呼應總統蔡英文對「假新聞」的看法，強調好的政策應讓媒體了解，正向的政策，也應主動提供媒體，對假新聞或民眾誤解之事，應即時澄清，向媒體解釋、虛心檢討，不可任其擴大惡化，至於卸任部長邱太三則說「我今天會去亞洲大學上課」。

昨交接典禮，由政務委員羅秉成監交、國發會主委陳美伶、司法院祕書長呂太郎、律師全聯會理事長紀亙彥與法務部官員、各地檢察首長上百人與會。

蔡清祥說，這是他第5次到法務部工作，5進5出總共12年，回法務部服務就像回老家一樣。他期許法務部同仁共同努力找回崇高的工作使命及源源不絕的熱情、發揮團隊合作精神整合資源力量、工作的成果必須符合社會期待、得到社會肯定。

蔡清祥並對所屬檢察、調查、廉政、矯正、行政執行5大系統提出期許，期許檢察系統作好公義代表人角色，加強毒品查緝、兩岸共同打擊犯罪，九合一選舉加強查賄，注意境外勢力以金錢暴力介入此次選舉。

至於他在調查局長任內曾推動爭議性極大的保防法，蔡清祥表示，會要求法務部與調查局一起將國外蒐集資料，詳細研究配合國內國情做考量。

卸任部長邱太三則感謝法務部團隊這2年多的工作表現，大讚「有你真好」；另對蔡清祥接下他的部長重擔，感恩「有他真好」。

應邀觀禮的國發會主委陳美伶則是繼總統府祕書長陳菊後「婉留」邱，她說，跟邱認識40多年，邱是稱職「工具手」，邱不要占教職位子，要嘛就「裸退」，邱笑稱，「我沒有月退」。陳感性說「永續台灣需要你」，留邱繼續為國做事。

不過，邱太三會後被媒體問到是否會去接任國安會諮委新職時，只說：「我明天會去亞洲大學上課」。

蔡清祥上任後發布人令，調查局長一職由副局長林玲蘭暫代，林是總統蔡英文的台大法律系隔壁班同學，林是否真除，成為首位女性調查局長，深受各界矚目。

林玲蘭曾任台北市調查處機動站主任、北部地區機動站主任、調查局經濟犯罪防制處副處長、處長，擅長辦案，曾辦過力霸、東森掏空案；林接任經濟犯罪防制處長時，成立企業肅貪科，強力掃蕩經濟犯罪案件；2015年7月接任調查局副局長。

(中國時報)