10月起 機捷全線票價降10元

由於機場捷運轉虧為盈，桃園市長鄭文燦16日宣布全線票價優惠降10元，將自10月1日實施。原推出的優惠方案繼續實施。（范揚光攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

桃園市長鄭文燦16日宣布機場捷運全線票價優惠降10元，將自10月1日實施，消息一出，台北市長柯文哲也被追問北捷是否跟進？柯P不可思議的說，「我才不信他們財務會平衡勒。」鄭文燦則要柯文哲看機捷的財務報表，台北市也是桃捷公司股東。

台北到桃機僅要150元

鄭文燦指出，機捷今年上半年盈餘就達2.2億元，日均搭乘人次6萬、較去年成長8％，半年賺的錢就是去年的2倍，因此再祭出優惠，採「全線優惠10元」。

10月1日起不論起訖站，票價均優惠10元，未來最低票價20元、最高票價150元，等同搭乘起跳價20元，A1台北火車站搭到機場或最遠的A21環北站，直達或普通車統統只要150元，北車到A8林口則從80元降為70元，搭配定期票打5折的優惠等同降為每趟35元。

之前推出各項優惠方案如120天定期票5折、持桃園市民卡搭機捷享8折等維持不變，要讓台北、新北、桃園三地乘客有感。

未來票價盼與北捷接軌

桃捷公司指出，優惠後運量成長3％計算，日均可望達6.3萬人次，運量成長超過過去營收，再增加約3400萬元票收。

鄭文燦請柯P看財務報表

鄭文燦說，A8長庚醫院站、A9林口站及A19桃園體育園區站等資產將移轉市府，交通部將補助機捷12億元虧損，因此未來票價還要更優惠，希望能比照北捷票價收費，以利未來其他條捷運線和北捷相接。

機捷降價，柯文哲被問及北捷是否跟進，柯P露出不可思議的表情問：「他們有賺錢，真的假的？」搖頭喊：「我才不相信他們財務會平衡勒。」鄭文燦對此回應，機捷財務報表都要經會計簽核、也要向董事會報告，北市府也是桃捷股東，柯市長可以看機捷財報！

(中國時報)

星宇砸1800億買17架空巴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。