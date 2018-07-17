10月起 機捷全線票價降10元

2018年07月17日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 陳燕珩 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市長鄭文燦16日宣布機場捷運全線票價優惠降10元，將自10月1日實施，消息一出，台北市長柯文哲也被追問北捷是否跟進？柯P不可思議的說，「我才不信他們財務會平衡勒。」鄭文燦則要柯文哲看機捷的財務報表，台北市也是桃捷公司股東。

台北到桃機僅要150元

鄭文燦指出，機捷今年上半年盈餘就達2.2億元，日均搭乘人次6萬、較去年成長8％，半年賺的錢就是去年的2倍，因此再祭出優惠，採「全線優惠10元」。

10月1日起不論起訖站，票價均優惠10元，未來最低票價20元、最高票價150元，等同搭乘起跳價20元，A1台北火車站搭到機場或最遠的A21環北站，直達或普通車統統只要150元，北車到A8林口則從80元降為70元，搭配定期票打5折的優惠等同降為每趟35元。

之前推出各項優惠方案如120天定期票5折、持桃園市民卡搭機捷享8折等維持不變，要讓台北、新北、桃園三地乘客有感。

未來票價盼與北捷接軌

桃捷公司指出，優惠後運量成長3％計算，日均可望達6.3萬人次，運量成長超過過去營收，再增加約3400萬元票收。

鄭文燦請柯P看財務報表

鄭文燦說，A8長庚醫院站、A9林口站及A19桃園體育園區站等資產將移轉市府，交通部將補助機捷12億元虧損，因此未來票價還要更優惠，希望能比照北捷票價收費，以利未來其他條捷運線和北捷相接。

機捷降價，柯文哲被問及北捷是否跟進，柯P露出不可思議的表情問：「他們有賺錢，真的假的？」搖頭喊：「我才不相信他們財務會平衡勒。」鄭文燦對此回應，機捷財務報表都要經會計簽核、也要向董事會報告，北市府也是桃捷股東，柯市長可以看機捷財報！

(中國時報)