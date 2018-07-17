星宇砸1800億買17架空巴

2018年07月17日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

玩真的！星宇航空第一階段營運機隊配置完成，廣體機訂單花落空巴，將採購17架A350XWB，包括5架A350-900及12架A350-1000，其中A350-900與華航所使用同款，A350-1000為國籍航空業者首度引進，總採購金額上看新台幣1800億元，2021年底陸續交機。

星宇航空董事長張國煒、總經理翟健華昨日親赴英國法恩堡航空展，簽署購機意向書，逐步為2020年初開航做準備。空巴則特別安排在會場舉辦簽約儀式，介紹星宇出場，讓星宇航空成為國際航空媒體矚目的焦點。

連同上半年決定租賃10架窄體客機A321neo租機，加上昨日17架A350XWB，星宇首階段機隊將全數採用空巴機型，與張國煒在長榮時期偏好波音風格大不同，除性價比的考量，也有「各走各的路」的味道在裡頭。

張國煒解釋，今年初曾經受邀體驗飛行，對A350-1000機型優越的性能及操控性相當驚豔，且A350-1000的定位非常適合台灣的地理位置，對星宇在未來航線規畫發展上極具助益。

星宇所選訂之A350XWB系列，也是華航目前飛歐的主力機型，屬空巴新世代中大型超長程廣體客機，機體70％以先進材料打造，對控制成本有其助益。

星宇規畫，10架A321neo窄體客機明年10月開始引進後，將先營運東北亞、東南亞、港澳等區域航點，而本次訂購的5架A350-900將於2021年底開始交機，12架A350-1000於2022年第3季開始交機，就能逐步拓展越太平洋航線，屆時整體機隊規模將達27架。

(中國時報)