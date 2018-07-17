習籲陸歐 共護多邊自貿體系

2018年07月17日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 林勁傑、／綜合報導

陸美貿易戰波及全球，被視為陸歐合作重頭戲的第20次陸歐領導人會晤，昨在北京登場，雙方並於會後發表聯合聲明。大陸國家主席習近平昨日下午會見歐盟相關領導人時表示，希望歐陸雙方攜手維護多邊主義、基於規則的自貿體系。大陸總理李克強則稱，要促進對歐盟的貿易平衡，清楚表達大陸將更加開放之意。

李克強 保障知識產權

第20次陸歐領導人會晤昨日上午由李克強、歐洲理事會主席圖斯克、歐盟委員會主席容克共同主持。陸歐雙方會後發表聯合聲明。聯合聲明內容顯示，雙方強調會致力打造開放型世界經濟，抵制保護主義與單邊主義，推動更加開放、平衡、包容和普惠的全球化；雙方還將續推「一帶一路」倡議與歐盟倡議對接。

當日下午，習近平也會見圖斯克及容克。習近平在會見時稱，雙方應當順應世界多極化、經濟全球化的時代潮流，攜手維護多邊主義、基於規則的自由貿易體系，共同維護開放型世界經濟，促進貿易和投資自由化便利化。

習近平還稱，要積極推進陸歐各領域對話合作，加強政治對話，維護多邊主義；挖掘陸歐經貿合作潛力，促進雙向投資，加強創新領域合作，豐富「一帶一路」框架下合作。

圖斯克和容克表示，歐盟感謝大陸支持歐洲一體化進程，願同大陸擴大各領域合作，密切在國際事務中溝通協調。「歐陸全面戰略夥伴合作意義重大。」

李克強指出，大陸和歐盟希望對自貿區進行聯合可行性研究，堅持多邊主義自由貿易非常重要，因陸美在貿易爭端泥淖中越陷越深，近期可預見無談判跡象。大陸希望促進對歐盟的貿易平衡，並推進雙方投資協議的協商。面對歐方關切大陸營商環境，李稱，會下重拳保護知識產權。

川普 炮轟歐盟是敵人

值得一提的是，香港明報昨披露北京將在會議期間發布《中國對歐政策文件》。大陸歐盟研究中心主任研究員王義桅認為，大陸有必要進一步把陸歐關係意義，透過政策性文件回應。

而在陸歐高層展開對話的同時，美國總統川普也語出驚人表示，歐盟在貿易上占了美國很多便宜，「我認為他們是敵人」。

(中國時報)