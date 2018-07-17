兆豐銀強檔 募集到期債保單

2018年07月17日 04:10 中國時報 郭隆富／台北報導

今年第二季以來全球股匯市動盪劇烈，全球貿易戰開打增加投資理財風險，因此兆豐銀行為貴賓客戶於昨日(7/16)假台北寒舍艾美酒店，舉辦「福旺滿滿－安穩收益」財富管理講座，藉由景順投信精選新興債券投資策略，以「持有至到期」的方式佈局一籃子債券分散風險，為客戶提供穩健收益之保障。

操作經驗豐富 客戶信賴

「目標到期債券基金」除了有確定時間與債息、到期返還債券面額，及較低的進入門檻外，也能分散風險並有專業管理，投資策略在不發生信用風險前提下，只要持有到期，不需猜測市場多空波動，適合偏好固定收益的投資人。根據統計，景順集團固定收益目標到期債券產品全球管理規模約180億美金，操作經驗豐富並深獲客戶信賴。

此次兆豐銀行與南山人壽攜手合作募集由景順投信操盤之目標到期債券基金投資型保單，分別為「南山人壽豐利滿滿變額壽險」與「南山人壽豐利滿滿外幣變額壽險」，並連結景順投信「景順2024到期精選新興債券基金」。期能藉由結合壽險平台，以強化客戶資產風險管理，若投資期間內身故或完全失能時，將另行給付壽險保額。本檔保單提供新台幣、美元與人民幣三種計價幣別，以滿足客戶多元化資產配置的需求。

7月開賣 財富福旺滿滿

兆豐銀行與南山人壽合作募集之目標到期債券基金投資型保單於7月份開賣，讓客戶在低利與動盪的投資環境中，享受資產增長與保障的雙重優勢，在輕鬆理財前提下，追求財富安穩收益，讓客戶財富福旺滿滿。

(中國時報)