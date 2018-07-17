豐華航聯名卡 10元換1哩

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中國時報
梁仕昌／台北報導

暑假到了，不少民眾已規劃出國旅遊，滙豐銀行提醒消費者，只要用對支付工具，旅遊消費也能享有高回饋。即日起至2018年9月30日，只要申辦滙豐銀行˙中華航空聯名無限卡及滙豐銀行˙中華航空聯名御璽卡正卡新戶，核卡後於2018年12月31日前之活動期間刷卡消費，無通路限制，不須登錄，即可享有海外消費10元可累積一哩（原15元一哩）、國內消費20元可累積一哩（原25元一哩）之華夏哩程加速累積優惠，讓新卡友能更快累積到下一張免費機票。

滙豐台灣與中華航空特別合作，向滙豐銀行．中華航空聯名無限卡持卡人推出全新信用卡購買機票優惠。即日起至2019年6月30日止，卡友持華航聯名無限卡至指定通路購買華航商務艙機票，無論是正卡或附卡持有人，皆可享有最低72折之優惠票價。

滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處資深副總裁吳裕民表示：「滙豐台灣把信用卡回饋優惠延伸國外消費，讓華航聯名卡新卡友限時享有最低10元可累積一哩之加速哩程累積優惠；聯名無限卡友可以最低72折優惠票價買華航商務艙指定航線機票。」

中華航空並特別提供滙豐台灣信用卡卡友於2018年12月31日前，透過滙豐銀行官網購票優惠入口刷滙豐信用卡購買本人或他人使用之華航全球飛航自營航線機票(自日本地區出發之航線不適用)，享基本票價購票折扣最高5%。更多活動詳情與相關注意事項請查詢滙豐網站http://www.hsbc.com.tw。

(中國時報)

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