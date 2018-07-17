找出在地特色 觀光新亮點

2018年07月17日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 謝瓊雲 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會「107年度地方治理論壇」第3場論壇，彰化縣政府城市暨觀光發展處副處長許俊宏（左起）、慈濟大學通識教育中心主任江允智、彰化縣議員陳秋蓉、嘉南藥理大學餐旅管理系副教授黃輝雄、彰化縣議會祕書長史仁智、彰化縣議員曹嘉豪、彰化師大企業管理系教授王信文、彰化縣議員賴岸璋、彰化縣議員林世賢等出席，發表精闢見解。（黃國峰攝）

「107年度地方治理論壇」第3場論壇，聚焦「觀光行銷、推在地特色」議題，不少民眾到場聆聽學者、議員的看法，關心彰化發展。（黃國峰攝）

彰化縣有多采的歷史文化，又是農業大縣、中小企業的故鄉，古蹟、農場、觀光工廠和小吃特別豐富，各界期待發揮更大潛能！彰化縣議會舉辦地方治理論壇，第3場以「觀光行銷 推在地特色」為主軸，邀集學者、議員和業者齊把脈，激盪創意的火花，找出新定位。

彰化縣議會在議長謝典霖領軍下，創全國之先，舉辦地方治理論壇，突破行政侷限。彰化縣議會祕書長史仁智表示，今年邁入第3屆，透過論壇汲取多方意見，不僅讓彰化人、也讓全國人都知道彰化縣議會對縣政建設的用心和議員們的努力，搭起多元交流的平台。

彰化師範大學副校長陳明飛表示，很榮幸參與協辦論壇，積極走向社會，善盡大學責任，帶動更多民眾參與、關心公共事務。

重新包裝 賦予不同感受

論壇也安排樂活襪之鄉博物館總經理劉晏良專題演講「彰化縣觀光產業發展的建言和思考」，分享留學歸鄉驀然發現，社頭被譽為襪子的故鄉，街頭卻找不到賣襪門市，加上低價競爭，產業面臨困境；打造第一家觀光工廠後，帶動整鄉的觀光產業，還紅到海外。

嘉南藥理大學餐旅管理系副教授黃輝雄指出，觀光要找出特色，特色就是唯一；觀光的故事行銷，要和消費者一起創造，才能創造口碑。彰化縣有很多古蹟，文化局也舉辦很多活動，卻沒和城觀處結合，只是自己玩，其實舊的、既有東西重新包裝，能賦予嶄新的感受，就是觀光的亮點了。

彰化師範大學企業管理系教授王信文指出，彰化有多元文化、產業，還有濱海生態，八卦山脈等；讓消費者願意留宿，才能創造循環的經濟，彰化人也要有信心，像彰濱台灣玻璃館吹玻璃等，都是國際級體驗。

異業合作 創造夜的經濟

慈濟大學通識教育中心主任江允智指出，現在大學生都想當網紅、熱衷直播；政府的觀光資訊網站，可和大學生結合，透過學生的點子、創意，注入活潑的內容。

彰化縣政府城市暨觀光發展處副處長許俊宏指出，觀光建設得結合各面相，把最有潛力和價值發揮出來，行銷是最後手法，最重要是民間業者要有足夠的事業動能，願意保護自己的文化，加以活化，融入遊程設計，才能建立品牌。彰化縣積極鼓舞多留宿一夜，創造夜的經濟，搭起異業合作的平台。

議員賴岸璋、曹嘉豪和陳秋蓉等，也分別從怎麼再創八卦山風華、盤點彰化觀光資源，發揮南彰化觀光特色等切入，並提出深刻的在地觀察和新點子，讓鄉親聽得特別有共鳴，得到熱烈的迴響。

(中國時報)