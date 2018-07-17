善用新媒體 創造多元宣傳

2018年07月17日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化地方治理論壇第3場，學者專家建議，善用新媒體創造更多元宣傳管道，推出在地特色；讓每位到彰化的遊客，透過親身體驗留下專屬回憶，讓消費者願意說自己的故事為彰化的觀光行銷，才能創造彰化獨特的觀光價值。

嘉南藥理大學餐旅管理系副教授黃輝雄表示，真正成功的故事行銷，是與消費者直接產生連結，透過實際體驗傳達故事，用共同創造的故事、口碑，讓顧客幫你行銷宣傳。

他也分享過去曾協助為東埔溫泉、奮起湖車站打造的體驗式觀光活動經驗；建議彰化縣文化局與城觀處，兩大平行單位應多合作，讓多元豐富的藝文活動，參加對象不再侷限僅針對彰化縣民，透過城觀處的推廣，邀請其他縣市、甚至國際旅客，來到彰化。

彰師大企管系教授王信文指出，彰化的地方產業和居民生活、自然環境、資源密不可分，所形成的產業文化及景觀價值具有結合觀光遊憩的潛力，也是文化即生活的具體呈現。

他建議，結合休閒農業觀光，創造在地競爭力、行銷地方產業，透過不同的產業文化結盟，達成社區永續生計。如虎尾知名的毛巾觀光工廠，結合社區活動體驗、觀光景點，也能打造一日遊行程，為地方產業和社區創造額外收入。

慈濟大學通識教育中心主任江允智認為，網路發達、社群媒體興盛，現代人都習於用手機搜尋旅遊地點的食宿與美食小吃資訊，政府與民間應懂得善用更多新媒體管道來宣傳。

時下許多青年學子熱衷當「網紅」、「直播主」，他透過通識課程期末報告、旅遊協會贊助賽事，讓外地來的學子實際到景點去感受體驗，拍短片、提出具創意的可行方案，不用花大錢就有好宣傳，還進一步媒合業者與學生留在花蓮就業，共創雙贏。

縣府城觀處副處長許俊宏說，不斷創造新亮點，需投入非常龐大的資源，後續更牽涉營運管理的問題，才能避免閒置、浪費，公部門每一步都需很慎重；縣府近年努力引導、連結民間，發展彰化縣的夜間觀光，以不一樣的風貌，延長遊客停留、消費的時間，創造夜的經濟。

珍惜生命 出入平安

彰化縣議會關心您，遵規駕駛有速度，珍惜生命是成熟，出入平安是祝福，合家團圓享富足。（彰化縣議會廣告）

(中國時報)