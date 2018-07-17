為1杯奶茶 軍校生互毆重傷

中正預校（右）發生學生互毆事件，該校政戰主任李照德（左）稱已立即向國防部回報。 （王錦河、劉郁廷攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

1杯奶茶引發軍校暴力事件！中正預校18歲陳姓學生為了奶茶和王姓同學爭吵，兼任實習幹部的羅姓同學出面制止卻公親變事主遭波及。羅嘴角受傷後，疑心有不甘，竟趁隙拿磚頭砸破陳生頭部洩憤，陳生經送醫開刀搶救，生命跡象穩定但仍昏迷中。

廁所談判 勸架卻掛彩

3名當事人皆為二年級準備生三年級的同學，目前都在參與暑修；陳姓學生昨天上午7時許在校內吃早餐時，要求王姓同學順便幫他盛裝奶茶遭拒，陳不爽且要將王拉進廁所談判，碰巧被兼任實習幹部的羅姓同學撞見，隨即上前制止。

不料，羅生卻公親變事主，當場與陳生發生拉扯，羅生因被打致嘴角撕裂傷，還縫合兩針，疑心生不滿，第一節上課前，在教室外的草地撿了磚塊進入教室，趁陳生不備，持磚塊猛然砸向陳生後腦勺，陳生頭部受重創，當場倒地昏迷；校方除將陳生火速送醫，也已保全現場跡證，同時報案，以釐清案情。

國軍高雄總醫院表示，傷者陳姓學生上午8時26分送抵醫院，到院無心跳、血壓與呼吸，經急救在8時33分恢復心跳，診斷其頭部枕骨骨折，顱內出血與嚴重腦水腫，隨後送進開刀房急救。

中正預校政戰主任李照德表示，校方立即向國防部回報，參謀總長李喜明上將率總督察長室專案小組到預校實施調查，並探視受傷學生。

記大過 依殺人未遂送辦

李照德強調，這僅是同學互毆，至於將同學毆打成傷，依規定至少是記大過；校方將檢討失職幹部疏失責任，並強化學生心緒輔導與情緒管理，杜絕意外再次發生。

轄區警方表示，由於陳生頭部遭到重創，羅恐觸犯殺人未遂刑責，下午4點50分請示檢方，依殺人未遂罪嫌函送法辦。

(中國時報)

抄佛經減刑 超扯理由淪笑柄 隱匿性侵案 少年保護官首遭彈劾

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。