為1杯奶茶 軍校生互毆重傷

2018年07月17日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

1杯奶茶引發軍校暴力事件！中正預校18歲陳姓學生為了奶茶和王姓同學爭吵，兼任實習幹部的羅姓同學出面制止卻公親變事主遭波及。羅嘴角受傷後，疑心有不甘，竟趁隙拿磚頭砸破陳生頭部洩憤，陳生經送醫開刀搶救，生命跡象穩定但仍昏迷中。

廁所談判 勸架卻掛彩

3名當事人皆為二年級準備生三年級的同學，目前都在參與暑修；陳姓學生昨天上午7時許在校內吃早餐時，要求王姓同學順便幫他盛裝奶茶遭拒，陳不爽且要將王拉進廁所談判，碰巧被兼任實習幹部的羅姓同學撞見，隨即上前制止。

不料，羅生卻公親變事主，當場與陳生發生拉扯，羅生因被打致嘴角撕裂傷，還縫合兩針，疑心生不滿，第一節上課前，在教室外的草地撿了磚塊進入教室，趁陳生不備，持磚塊猛然砸向陳生後腦勺，陳生頭部受重創，當場倒地昏迷；校方除將陳生火速送醫，也已保全現場跡證，同時報案，以釐清案情。

國軍高雄總醫院表示，傷者陳姓學生上午8時26分送抵醫院，到院無心跳、血壓與呼吸，經急救在8時33分恢復心跳，診斷其頭部枕骨骨折，顱內出血與嚴重腦水腫，隨後送進開刀房急救。

中正預校政戰主任李照德表示，校方立即向國防部回報，參謀總長李喜明上將率總督察長室專案小組到預校實施調查，並探視受傷學生。

記大過 依殺人未遂送辦

李照德強調，這僅是同學互毆，至於將同學毆打成傷，依規定至少是記大過；校方將檢討失職幹部疏失責任，並強化學生心緒輔導與情緒管理，杜絕意外再次發生。

轄區警方表示，由於陳生頭部遭到重創，羅恐觸犯殺人未遂刑責，下午4點50分請示檢方，依殺人未遂罪嫌函送法辦。

(中國時報)