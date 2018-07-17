隱匿性侵案 少年保護官首遭彈劾

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中國時報
／台北報導

南投某少年安置機構2014年至2017年3月期間爆發21起性侵事件，經監察院1年多調查，16日11名監委全數無異議通過，彈劾怠於職守的南投縣政府5名官員與隱匿事實的3名台中、南投、屏東地方法院少年保護官，並創下少保官遭彈劾首例。

監察委員王美玉與林雅鋒昨指出，南投某少年機構2014年起長達3年期間，共發生21起院生慘遭性侵案，地點遍及寢室、廁所、視聽室、活動中心，甚至參訪活動時，也發生在外宿機構的廁所內，及未立案的兒童學苑。

監委調查，安置時年僅13歲的A生，由於長相清秀、身材瘦小，被欺負得最嚴重，直到A生離開機構返回學校，老師發現他染病，事情才被揭開。

王美玉指出，依規定該安置機構只能收19人，最多收容竟高達106人；該安置機構2016年經聯合稽查評鑑為丁等，經媒體報導集體性侵事件後，南投縣政府才陸續祭出罰款，總罰款不到10萬元，到今年5月才判該安置機構停業1年。

王美玉表示，據少年學員向地檢署說，若學員打架、脫逃被抓回，就會遭到痛毆，甚至被打到牙齒斷裂。

經調查後，昨11名監委具名投票無異議通過彈劾8名官員，認定南投縣政府社會及勞動處長林俊梧、副處長賴瓊美、科長王基祥、辦事員劉佳萍、南投縣政府文化局長林榮森未落實監督、怠忽職守，而台中地方法院少年保護官沐士芬、南投地方法院少年保護官林芝君、屏東地方法院少年保護官朱銀雪，知情卻未依法通報、未通知地方政府，隱匿性侵害等情事。

(中國時報)

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