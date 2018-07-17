醋男殺情敵 二審認義憤輕判

2018年07月17日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

新竹謝姓男子去年返家撞見同居女友與她前男友杜姓男子在嘿咻，情緒失控殺死杜男後自首；新竹地院將謝男依殺人罪判刑13年，高院審理時，他數度當庭落淚後悔，合議庭認為他的犯行符合義憤殺人罪要件，且與死者家屬達成和解，將他輕判5年10月。全案可上訴。

判決指出，41歲有竊盜、槍砲前科的謝男與37歲賈姓女友同住新竹出租套房。去年8月24日晚間，賈女因喝酒宿醉，加上全身未穿衣服，誤認杜男是謝男，便與他發生性行為，謝男回租屋處撞見怒斥，並要求杜男穿好衣褲到門外談判。

謝男大聲怒喝杜男，「你憑什麼碰我老婆？」與杜男發生口角、互罵三字經，謝見杜男不願意認錯，竟在盛怒之下，持尖刀朝對方腹部猛刺，直到看見杜血流不止才停手，離去後託友人報警自首，杜送醫不治。

新竹地院依殺人罪將謝男判刑13年，高院審理後認為，謝男返家時，撞見心愛、同居2年多的女友與前男友進行性行為，而杜男執意不肯認錯，任何人處在這種情境下，本會激起一時憤慨，況且不義行為在先的杜男，甚至挑釁回嗆，謝的犯行符合義憤殺人要件。

高院考量謝犯後坦承犯行，且與死者家屬達成和解，在高院審理時又數度當庭落淚，更於最後陳述時表示「我想向死者家屬說對不起，我真的不是故意的」等內容，可見他已有悔意，改判刑5年10月。

(中國時報)