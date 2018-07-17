穀價崩盤 農會喊虧 農民也怨

2018年07月17日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

今年宜蘭縣稻穀豐收，但因市場供過於求，竟出現溼稻穀市場行情比公糧還低的情況，農民紛紛溼穀運往農會，16日在宜蘭市還有農民以農會拒收稻穀為由抗議。宜蘭市農會強調沒有拒收，但坦言市場行情低於公糧相當罕見，「用崩盤來形容一點都不為過！」

傳拒收溼穀 農會澄清

昨有30多位農民前往宜蘭市農會振興倉庫，眾人拉起「農會農民共同體拋棄農民最不該」、「市農會顧利益罔顧農民權利」的白布條抗議，農民張萬春說，他種田1天賺不到2個便當錢，農會收購溼穀價格是1台斤9.3元，如果農會不收購，只能用低於農會的價格賣給糧商。農民林錫欽表示，歹年冬收成不好農民認了，但豐收的好年冬也蒙受損失，「這樣甘有天理？」

宜蘭市農會總幹事謝立賢表示，今年農委會實施「對地補助」，稻穀直接流進市場，在供過於求的情況下造成價格崩跌，過去賣給外面的糧商1台斤可達9.8、9.9元左右，如今價格跌至8.2至8.3元，作為穩定市價的農會則維持9.3元，因此農民紛紛搶進農會繳交稻穀。

謝立賢表示，因今年豐收，加上市場價格低，農民搶進農會時往往得等上1、2小時，部分農民不耐久候，才讓坊間傳出農會拒收，現在農會仍持續收購農民稻穀，「沒有拒收的問題！」

市場行情 竟低於公糧

市農會供銷部主任藍文隆解釋，對地補助全名是「對地綠色環境給付」，每公頃可補助1.35萬元，用意是考量如稻穀進來公糧系統後，用途不多，例如當作飼料米、救濟糧等，而稻穀保管、加工也須成本，對地補助可讓稻穀直接進入市場。

藍文隆指出，往年糧商都要跟公糧搶糧，既然要搶糧價格會高於公糧，但今年豐收加上對地補助等因素讓價格崩盤，市場價格低，農民自然會搶進農會交公糧，現在市場價格混亂，有的是每台斤8.2元，也有8.6元，但不論如何都低於去年最高的10.2元。

「市場價格從沒有那麼低過！」藍文隆嘆說，農會以高於市場行情的9.3元收購，如今油價漲，收稻穀時又是夏季用電，農會經營壓力也相當大，但為了照顧農民，這樁賠本生意還是不得不做。

(中國時報)