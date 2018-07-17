不准停騎樓 民怨機車格不足

2018年07月17日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市2009年起實施機車退出騎樓政策，總退出機車數近2萬輛，但增加機車格數僅數千格，無法容納停車需求，引發民眾抱怨，例如土城學成路部分路段今年6月公告機車退出騎樓，就被里民罵翻，7月緊急喊卡；新北市交通局表示，該路段正施作汙水下水道工程，加上地方希望整體規畫，才決定暫緩實施。

機車停放騎樓不僅阻礙行人通行，若發生火警恐阻礙逃生，新北市政府從2009年開始推出機車退出騎樓政策，截至目前已實施110條路段及97處弱勢社福的避難場所，總計長度達86.85公里，總退出機車數1萬9134輛。

里長反彈 政策大小眼

機車退出騎樓須有7成左右停車替代空間，新北市交通局僅有近3年新增替代車格1597格的統計，但10年來實際增加格數恐不到5000，不少機車族只好轉移巷弄內違規停車，每天提心吊膽拖吊。

無處停 停騎樓不得已

新北市交通局今年6月18日擇定土城區學成路（70巷至182號）機車退出騎樓，卻引發地方強力反彈，在地貨饒里長許春騰說，全土城這麼大，就選他們70巷到182號，難道他們比其他里「細漢」？

許春騰說，在地機車格已經夠少了，很多出外人都要靠機車代步，機車停在騎樓已是不得已，希望交通局思考配套，再決定何時發布實施，且必須一視同仁，不然里長會被里民罵死。

交通局停車營運科長陳銘德表示，市府先前公告土城學成路機車退出騎樓分兩階段施行，70巷到182號是第一階段，但因地方里民反映，加上該路正在施作汙水下水道工程，勢必影響機車停車格畫設，經會勘討論後決定暫緩，待工程完工後，會再一併規畫。

(中國時報)