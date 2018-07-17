幫街貓租屋被刁 志工慘賠20萬

桃園市推廣動物保護協會取得「市區貓隻認養中心」標案，覓地卻遭刁難，如今林森路的會址又遭駁回，損失近20萬元。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃市府創全台之先設立「市區貓隻認養中心」，但市議員魯明哲16日重砲痛批動保處「百般刁難」，害得標的志工團體近20萬元血本無歸、更有圖利特定廠商之嫌，處長陳英豪甚至還稱志工精選的場域是「破地方」，痛斥他毫無愛心。動保處強調一切依合約走，會再持續溝通。

換址兩次押金沒了

魯明哲說，零撲殺上路，市府為了提高民眾認養意願，計畫在交通便利處成立「市區貓隻認養中心」，桃園市推廣動物保護協會5月4日經委員評選最有利標後出線，隨即在大業路幫流浪貓租下一個家，但建管處稱2樓以上要申請建照變更、曠日廢時，6月搬家到林森路現址，營運1個半月又說實際坪數不符規定，2間房子共4個月的押金和3個月的房租近20萬元全部血本無歸，近百隻貓更恐無家可歸，協會志工急得像熱鍋上螞蟻。

處長嫌破地方挨轟

魯明哲說，動保協會得標至今2個月已接收動保處送來的99隻貓咪，其中幼貓全靠志工24小時人工餵奶、把屎把尿，但動保處卻要求檢附建照影本、平面施工圖、前後左右鄰居同意書、意外險投保證明等文件，「不簽約哪來文件？」尤其現址在1樓，權狀為31.97坪，承辦員也看過，事後卻說有6坪是騎樓駁回，邀市長來剪綵，還被陳英豪嗆：「我不會邀請市長去這種破地方！」、「寵物店就不會有不夠大的問題！」讓魯痛斥沒愛心、不配做動保處長，還涉嫌圖利廠商。

陳英豪否認出言不遜，強調尚未審核確認前，得標廠商不能擅自執行籌設及營運，合約也規定得標廠商要提供30坪以上可收容40隻貓的場所，現址可使用僅24坪，且騎樓加蓋鐵門封閉，違反建築管理及道路交通處罰條例。

(中國時報)

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