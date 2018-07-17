埔里蜈蚣里民 燒棺抗議黑箱

2018年07月17日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

埔里鎮蜈蚣里民為抗議埔里鎮將在第7公墓設公有殯儀館，16日由自救會長也是蜈蚣里長黃美玉率近百名里民，手持抗議白布條及抗議標語，並焚燒「黑箱作業」紙製棺木表達抗議之情；埔里鎮長周義雄強調，所有過程一切公開合法，絕無黑箱作業。

不滿縣長承諾跳票

埔里鎮蜈蚣里民因反對殯儀館設在該里，昨由里長黃美玉率領里民，先在蜈蚣里向平埔番祖廟祖靈告知此事，隨即抬著紙棺舉白布條和抗議牌子展開遊行；一路上高喊著「縣長承諾跳票、遺臭萬年」、「官官相護、黑箱作業，我們不要殯儀館」，並在大湳橋頭大型抗議看板前焚燒紙棺。

里長黃美玉不滿指出，「1年多來，我們不放棄，但孤掌難鳴。」她指出，去年5月及11月他們分赴縣府和縣議會陳情；縣長林明溱允諾幫忙，沒想到民政處卻在今年2月快速核准殯儀館設立，讓承諾跳票。

埔里鎮長周義雄說，埔里鎮因無合法殯儀館，民眾家有喪事只得在家門口設置靈堂，並向警方申請封路，嚴重影響市容、交通及左鄰右舍生活；鎮內私人殯儀館又不合法，且面積狹窄。鎮民代表多年來，一再提議設置公有殯儀館。

基於民眾便利才設置

周義雄強調，公所基於民眾便利、市容觀瞻及交通需求；幾經覓地，顧及第7公墓有納骨塔、私人殯儀館，又是公墓用地，對民眾影響最小。並經代表會審議通過，才開始購地規畫施設，過程一切公開合法，並由縣府依法核准；絕無黑箱作業，將等建照核發即可動工。

(中國時報)