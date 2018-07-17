搶救天津街 增設45熄菸桶

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中國時報
／台北報導

被喻為「菸蒂街」的台北市天津街令人詬病，北市環保局展開搶救大作戰，自5月起輔導當地50家店家自主維護周邊整潔、增設45處熄菸桶，並強力取締告發違規亂丟菸蒂，6月至今已告發244件民眾違規亂丟菸蒂，每件至少開罰1200元。

台北市長柯文哲曾與「台客劇場」合作到天津街拍攝撿菸蒂影片，滿地菸蒂讓柯文哲稱隨便撿都有100個、國民水準要改進，他在議會被議員問到北市菸蒂最多的街道，不假思索回答天津街，甚至封天津街為「菸蒂街」。

環保局環清科長黃寬助表示，天津街位在台北車站附近，位居重要觀光遊憩地區，遊客與觀光人潮眾多，遭部分缺乏公德心民眾隨手亂丟菸蒂、垃圾，環保局雖加強清掃，但因商圈夜間營業特性，每天早上仍發現不少夜間亂丟的菸蒂。

他說，為根本改善當地環境，自5月起不但把天津街列專案管理，沿街設置6面宣導告示牌，另輔導50間店家認養周邊環境，店家也配合增設45處熄菸桶，環保局則派員加強稽查取締，經統計6月至今已告發224件違規亂丟菸蒂。

另外，環保局前年與衛生局將信義區香堤廣場畫設為禁菸區，至今已告發1336件禁菸區內違規吸菸、2371件亂丟菸蒂。

黃寬助提醒民眾，亂丟菸蒂遭取締，可依《廢棄物清理法》開罰，首次罰1200元，1年內第2次遭取締開罰3600元，1年內第3次開罰5000元且需接受環境教育講習；若是在禁菸區吸菸，依《菸害防制法》最高可罰鍰1萬元。（吸菸有害健康）

(中國時報)

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