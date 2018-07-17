金門打擊口蹄疫 獲頒國際證書

2018年07月17日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門口蹄疫防疫成果獲世界動物衛生組織(OIE）肯定，農委會主委林聰賢16日轉頒該會核定的「施打口蹄疫疫苗非疫區」證書，期許防疫人員繼續努力，往「拔針」全面停打口蹄疫疫苗與最後目標的非疫區大步前進。

針對金門是珍稀保育類動物「水獺」在大陸沿海與台灣地區，唯一仍存有穩定族群分布的地方，林聰賢也表示，今年將由林務局以「國土綠網計畫」，補助縣政府1000萬元進行野生動物緊急救傷空間整建，後續再協調特有生物中心資源，評估在金門設置水獺保育中心的可行性。

林聰賢指出，繼去年台灣、澎湖及馬祖獲認證為「施打疫苗的口蹄疫非疫區」後，今年金門縣再獲得認定，我國全境已成為施打疫苗的口蹄疫非疫區，為進一步達成撲滅口蹄疫目標，今年7月1日起，台灣、澎湖及馬祖已進入停止施打疫苗階段，搭配核發豬隻健康聲明書，強化各項防疫作為，期能逐步朝向不施打疫苗口蹄疫非疫國目標邁進。

陳福海縣長就地區環境和農林漁牧發展的特性，提案11項尋求中央專業及經費補助。他強調金門屬於島嶼生態系統，對於疫情傳播及外來種移除，有較高的防堵成效，中央應優先予以重視，另金門居於兩岸中心的關鍵位置，更可做為台灣優質農產的展示與轉運據點，農委會也應給予支持。

林聰賢則指示林務局針對金門松材線蟲萎凋病、銀膠菊與紅火蟻等外來種移除或植物疫病，以「專案」處理外，也可將農委會執行過的科技計畫成果，優先應用於離島環境保護。另有關縣府關切的台中5號高梁種源不足問題，也將由改良場與農糧署相關計畫整合，擴大種源栽植面積解決。

林聰賢並指出，金門高梁酒為具高度經濟收益的農產品，此次「新社花海節」的高粱地景主題創作，可邀請金酒公司設立主題展館，彰顯台灣農產的多元價值。

(中國時報)