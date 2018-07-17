隔空學做CPR 警救活小石虎

烏眉派出所員警李建國對受傷石虎進行CPR，再送醫檢查，結果發現為腦震盪、低血壓，經治療後生命跡象恢復穩定。（何冠嫻翻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮山柑里熱心公益的楊姓夫婦，15日在苗128線發現1隻疑遭車輛撞傷的保育類石虎，立即送至烏眉派出所求助。約2個月大的石虎已奄奄一息，經員警李建國請示獸醫空中指導施以簡易CPR急救，從鬼門關救回一命，目前由特有生物保育研究中心照顧中。

石虎早被列為瀕臨絕種的保育類動物，目前全台總數不到500隻，而苗栗縣石虎占有6成，縣內三義、銅鑼、通霄及苑裡一帶的淺山地區都能見其蹤跡。

楊姓夫妻15日開車路過苗128線縣道烏眉路段時，發現1隻受傷的石虎橫躺在路中，見情況危急，立即送至通霄警分局烏眉派出所，值班警員雖已通報相關單位前來處理，但休假返所處理業務的警員李建國見石虎奄奄一息恐嗚呼送命，趕緊致電獸醫朋友尋求協助。

隨後李建國依獸醫空中傳授技巧，用手指在石虎心臟位置持續按摩，直到阻塞鼻孔的血液流出，他施以簡易CPR2分鐘後，石虎果然鼻孔噴血，呼吸也逐漸正常，眼睛也能睜開。

隨後石虎保育協會理事長陳美汀博士也據報抵達派出所，仔細檢查發現石虎前嘴唇有撕裂傷，但怕體內有傷，先送動物醫院治療，完成通報農業局程序。

通霄警分局表示，16日已與農業處及保育協會聯繫，經X光及檢查後，暫無生命危險。縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，小石虎獲救後曾一度昏迷，因此送至特生中心接受周延照顧。

(中國時報)

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