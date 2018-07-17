小英讚空品好 盧秀燕批紫爆打臉

彰化16日空氣品質不良，整個中部PM2.5都是一片紅色警戒。（謝瓊雲翻攝）

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中國時報
／綜合報導

連續數日中部地區空氣灰濛濛！中部環團在臉書不斷發布紫爆紅害空品數據。國民黨台中市長參選人盧秀燕發言人團隊，炮轟台中市政府和環保署「空汙問題越來越嚴重」；蔡英文總統能坐視不管嗎？市府回應，空汙是受大氣擴散條件不佳、風速偏低所導致。

盧秀燕發言人團隊說，蔡總統1日到台中不斷讚揚市長林佳龍說，數據顯示台中空氣品質越來越好，卻被抹黑成越來越糟，為林佳龍叫屈。16日蔡英文再度造訪台中，但連日來空氣品質紫爆紅害數據卻打臉蔡政府。

環保局指出，近日中部雲嘉南地區大氣擴散條件不佳，受到太平洋低氣壓陸續生成，盛行風場為偏東風再加上中央山脈阻隔，導致背風面中南部地區風速偏低為空氣品質差的原因。

盧秀燕發言人團隊再提台電16日上午數據顯示，發電量從上午7點85–94％，燒到10點的92–97％以上。新聞局回應，定期稽核中火10部機組生煤用量今年1至6月生煤用量785．91萬噸用煤量，較去年上半年已減122萬噸，是2007年10部機組全數運轉後歷史新低。

彰化縣16日上午全縣4測站都達橘色提醒，二林測站中午至下午3時更持續維持紅色警示；彰化縣環保局強調，依環保署政策啟動相關應變機制，空品不佳主要是風速太弱、擴散條件不佳導致。

(中國時報)

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