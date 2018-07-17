嘉縣15農漁戶取得國際認證

2018年07月17日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為接軌國際，嘉義縣政府去年啟動GLOBALG.A.P驗證輔導計畫，除開辦農學院課程，也輔導沃田農產行、東晟水產公司和鑫溶實業公司共15位農漁戶、2家加工業者，通過GLOBALG.A.P國際認證，16日授證儀式上，沃田農產行6位型男農民齊現身領證，青農陳育旗強調申請國際認證除提升產品價值，未來更規畫藉此開拓小果番茄和美濃瓜的國際市場通路。

縣府農業處指出，GLOBAL G.A.P.是全球優良農業規範龍頭，擁有廣泛使用的農產品驗證制度，目前在全世界有120多個國家、17萬個驗證農戶，縣府2016年與GLOBALG.A.P.總部簽訂合作備忘錄，隔年就啟動GLOBALG.A.P.驗證輔導計畫，包括舉辦「新時代農學院」，開設88門共289小時課程。

農業處說，農學院共有672位農民參訓，總上課人次達3738人次，有31名學員取得產銷履歷實習輔導員資格，昨授證儀式由副縣長吳芳銘主持，吳芳銘除肯定農民為提升競爭力，願意花時間來上課，特別是GLOBALG.A.P.已被國際連鎖通路業者和國際大型賽事列為優先採購條件之一，意謂取得認證的3個生產集團和農漁民跨近與全球接軌一大步。

吳芳銘說，農產品頻傳價格崩盤，在國內市場需求有限下，建立機制才是長久之計，而嘉縣推動國際認證，就是眾多箭的其中一箭。陳育旗則說，申請GLOBALG.A.P.認證對日後農業生產和銷售將有另一方面的提升，日後沃田農產行會針對市場需求，進行計畫生產，甚至增闢新的品項，努力朝國際市場前進。

(中國時報)