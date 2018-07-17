嘉縣15農漁戶取得國際認證

嘉義縣政府2017年啟動GLOBALG.A.P驗證輔導計畫，輔導沃田農產行、東晟水產公司和鑫溶實業公司共15位農漁戶，通過GLOBALG.A.P國際認證，16日並舉行授證儀式。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

為接軌國際，嘉義縣政府去年啟動GLOBALG.A.P驗證輔導計畫，除開辦農學院課程，也輔導沃田農產行、東晟水產公司和鑫溶實業公司共15位農漁戶、2家加工業者，通過GLOBALG.A.P國際認證，16日授證儀式上，沃田農產行6位型男農民齊現身領證，青農陳育旗強調申請國際認證除提升產品價值，未來更規畫藉此開拓小果番茄和美濃瓜的國際市場通路。

縣府農業處指出，GLOBAL G.A.P.是全球優良農業規範龍頭，擁有廣泛使用的農產品驗證制度，目前在全世界有120多個國家、17萬個驗證農戶，縣府2016年與GLOBALG.A.P.總部簽訂合作備忘錄，隔年就啟動GLOBALG.A.P.驗證輔導計畫，包括舉辦「新時代農學院」，開設88門共289小時課程。

農業處說，農學院共有672位農民參訓，總上課人次達3738人次，有31名學員取得產銷履歷實習輔導員資格，昨授證儀式由副縣長吳芳銘主持，吳芳銘除肯定農民為提升競爭力，願意花時間來上課，特別是GLOBALG.A.P.已被國際連鎖通路業者和國際大型賽事列為優先採購條件之一，意謂取得認證的3個生產集團和農漁民跨近與全球接軌一大步。

吳芳銘說，農產品頻傳價格崩盤，在國內市場需求有限下，建立機制才是長久之計，而嘉縣推動國際認證，就是眾多箭的其中一箭。陳育旗則說，申請GLOBALG.A.P.認證對日後農業生產和銷售將有另一方面的提升，日後沃田農產行會針對市場需求，進行計畫生產，甚至增闢新的品項，努力朝國際市場前進。

(中國時報)

小英讚空品好 盧秀燕批紫爆打臉 澎湖戶政業務績效 連8年優等

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。