新北社企電商基地 進駐三重中央市場

新北市長朱立倫16日上午主持「新北社企電商基地」啟用儀式，邀集進駐的27家新創團隊參與，盼讓社企產品、理念結合電商行銷，打入市場。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

「新北社企電商基地」16日於三重中央公有零售市場4樓啟用，邀請27組新創團隊以實體、虛擬方式進駐占地約100坪空間，提供免費辦公、電商工具應用、直播設備、專業課程培育、業師陪伴輔導及鏈結業界資源等服務，盼讓社企產品、理念結合電商行銷，打入市場。

三重中央公有零售市場前身為三重市公所，1972年改建為公有市場，4樓因長期漏水，閒置長達46年，2014年起陸續整修漏水問題；新北市2015年至2017年推出「社企圓夢五部曲」計畫，將4樓空間打造成「 新北社企電商基地」，邀請新北市社會企業進駐。

新北市長朱立倫16日上午主持新北社企電商基地啟用儀式表示，社會企業常面臨經營規模小、品牌力不足、缺乏市場競爭力及銷售管道有限等問題，市府以電商通路應用為主軸，建構「新北社企電商基地」，盼帶領社企接軌電商，創造更多商機。

經發局工商企劃科長何國誠表示，「新北社企電商基地」占地100坪，空間規畫有共同辦公室、直播室及3間會議室，提供16組實體進駐團隊、11組虛擬進駐團隊使用，進駐時間分別為6個月及1年，並可延駐1次。

實體進駐的社企「心輔犬團隊」今年4月剛成立，創辦人陳奕君說，目標是在2年內訓練100隻心輔犬，服務特教（自閉症、過動症）學童、獨居長者、癲癇和糖尿病病友等特定對象，並解決流浪犬問題。

經發局指出，為了擴大基地服務能量，特別開辦3班次「青年電商加速營」，提供75個名額，歡迎設籍新北市且對電商應用有興趣的20至45歲青年報名參加，相關報名資訊請上經發局網站查詢。

(中國時報)

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