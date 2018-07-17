政府多頭馬車 農民團結謀出路

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中國時報

台灣農業已走進死胡同，近年頻傳農產品價格崩盤，不管是盛產導致供過於求，或是當季農產排擠造成市場行情差，抑或外銷管道不夠大、不夠廣，每每遇到農產品價格低迷，農民喊血本無歸，公部門最常使用的策略就是用人民的納稅錢補破網，風頭過了就以為相安無事，始終不見農政單位提出長遠且具體的農改政策落實執行。

冰凍三尺非一日之寒，台灣農業結構出現問題不是這兩天才發生，但領頭羊不爭氣，拿不出好對策，甚至出現上至中央，下到地方，甚至民間團體各走各的路，多頭馬車下，不用等高官說農民要懂得聰明種，有頭腦的農民早就自己想辦法謀出路。

以剛獲得GLOBALG.A.P國際認證的「沃田農產行」6位青壯農民為例，他們生產的小番茄、美濃瓜甚至苦瓜，在市場上都有相當行情和口碑，但看到眾多農民老是為價格太差所苦，這群青壯農比誰都有危機感，不僅致力提升品質、開拓通路，甚至打算運用青農組織的力量，集眾人之力，打造自己的農企業。

從這群青壯農展現的企圖心也印證，台灣農民不是只會憨憨種，或賠錢時討補助，大家一心所求不外乎價格穩定，賺取溫飽，但只要農民喊政府出來面對，最常面臨推諉虛應的消極反應，既然政府已喊出8大措施、3箭齊發，就應比照推動年金改革，把同等的氣力和決心用在農業改革上，而不是等舊事重演，又被批是嘴炮一族。

(中國時報)

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