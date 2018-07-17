花蓮地標龜裂 縣府允整修

魏木村說，最近花蓮市民勤幼兒園小朋友戶外教學時，發現米老鼠的下巴、鼻翼已龜裂，建議應該好好整修，可望為花蓮市觀光加分。（范振和攝）

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中國時報
范振和／花蓮報導

花蓮市美崙山米老鼠塑像是知名的景觀地標，但斑剝、龜裂情況嚴重，前市長魏木村16日上午走訪他任內打造的塑像，企盼早日回復原貌，縣府農業處長羅文龍得知後，答應設法「整修門面」。

魏木村指出，1988年市公所與軍方協調，希望美崙山軍事要塞區能部分解禁，以便提供更寬廣的巿民運動遊憩空間，原本軍方同意解禁後拆除地上物碉堡，但當時魏木村認為，要花錢拆除碉堡太可惜，反接受巿公所同仁林文泉，陳國華建議，以碉堡為基礎，修造一個寓教於樂的塑像。

最後，市公所決定以「丫」手勢的米老鼠呈現，獲得花蓮港區扶輪社贊助經費，由雕塑家余望秋出手，多年來老少咸宜的米老鼠，常引來遊客駐足觀賞，並拍照留念，也成了幼稚園小朋友校外教學最佳首選。

魏木村說，最近花蓮市民勤幼兒園小朋友戶外教學時，發現米老鼠的下巴、鼻翼已龜裂 ，建議應該好好整修，可望為花蓮市觀光加分。

市長魏嘉賢表示，0206花蓮發生大地震後，很多的道路、橋梁嚴重損毀，市公所以災後重建為第一優先，且位於美崙山公園的米老鼠塑像權責在縣府手中，他會請縣府協助解決。羅文龍強調，不只米老鼠塑像，美崙山的各項遊樂設施，縣府都會通盤檢視妥適處理。

(中國時報)

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