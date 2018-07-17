台南嫁妝餅競賽 考驗手藝與創意

2018年07月17日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南購物節系列活動「全國嫁妝餅創意競賽」已經邁入第3屆，即日起開放報名，今年將以「阿爸的話」為競賽主題，號召各路糕點師傅，用巧思巧手代替新嫁娘的父親，透過甜蜜糕點來傾訴阿爸的心情。

經發局局長殷世熙表示，台南人對傳統民俗相當注重，這樣的「厚禮數」尤其在婚禮嫁娶中表露無遺，喜餅更是扮演重要的角色，傳統的嫁娶有「吃餅」習俗，加上早期社會家庭結構人口數眾多，圓餅帶有吉祥、圓滿之意，又要讓眾人分享，因此通常大又厚實。

經發局為行銷傳統大餅，3年前首度在台南購物節舉辦糕餅創意競賽，目前已經邁入第3屆，今年度的嫁妝餅特別訂出「阿爸的話」為主題，希望呈現出為人父親面對女兒出嫁時的酸甜心情，並帶入養生、健康的概念，這不僅考驗參賽者的手藝，也考驗說故事的能力，希望能以創意打破傳統糕餅的範疇，除了是喜慶時可以品嘗的美食，也是深具代表性的台南伴手禮。

嫁妝餅創意競賽即日起開放報名，只要是高中職以上不限科系學生、食品烘焙相關店家員工及18歲以上具食品烘焙相關證照的民眾，均能報名參加，先經過書面評選，預計選出15隊參與入圍最後階段，決賽訂10月14日在南臺科技大學舉辦，屆時將讓選手現場製作，得獎者將在11月9日的台南商展開幕典禮中頒獎表揚。

(中國時報)