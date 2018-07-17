熱情追球 樂遊台東

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中國時報
黃健庭

邁入第8年的台灣國際熱氣球嘉年華，6月30日清晨在鹿野高台正式揭幕。當24顆熱氣球陸續展球升空，暑假最令人期待的歡樂景象，就在蔚藍晴天、縱谷田野間徐徐展開。直到8月13日，長達45天的嘉年華，有來自17國39顆可愛造型球輪番亮相，創歷年新高。

8場光雕音樂會場場精彩。開幕首場，吸引3萬5000人潮湧入高台。熱氣球火焰、投射光束、煙火、音樂，加上無數手機、相機點點閃光，如夢似幻。隨後三仙台場次，海面、拱橋與熱氣球彼此輝映，犧牲睡眠迎接晨曦也值得。接著，我們在志航基地看見「戰機vs.熱氣球」霸氣組合。

7月21日還有池上大坡池光雕結合水舞，28日則將初次以「世界八美圖書館之首」東大校本部圖資館為舞台。而8月4日、11日與13日，分別在太麻里曙光園區、知本溫泉、鹿野高台辦理，凸顯台灣熱氣球創始地不同場景的獨特氛圍。

身為booking.com「全球十大新興旅遊城市」、擁有Travel Channel「世界12大驚豔熱氣球嘉年華」的台東，持續加強城市行銷力道，今年縣府繼續赴海外推介台東，並在松山機場、台北捷運等據點宣傳。

6月底也推出「逍遙台東、台東逍遙」彩繪列車，以池上稻穗黃、花東縱谷綠、太平洋藍和第一道曙光的紅等色彩，妝點桃園機場捷運車廂，向國內外旅客展示熱氣球、「南方以南」南迴藝術計畫、國際衝浪賽等亮點，邀大家造訪陸海空旅遊資源豐富、四季皆宜值得一來再來的台東。

(中國時報)

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